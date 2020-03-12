Украина настроена продолжать сотрудничество с МВФ - Смолий

Но сроки получения первого транша прогнозировать пока сложно.

Украина настроена продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом, но сроки получения первого транша прогнозировать пока сложно.

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Об этом заявил журналистам глава Национального банка Украины Яков Смолий.

"Все сценарии, включая наш макропрогноз и прогноз Министерства экономики, базируются на том, что у нас есть программа с МВФ", - сказал Смолий.

По его словам, получение первого транша по новой программе в первом квартале уже маловероятно, поскольку после принятия Радой необходимых для старта новой программы с МВФ законов потребуется время, чтобы совет директоров Фонда принял решение о предоставлении транша.

В то же время Смолий считает, что пересмотр предварительных договоренностей с МВФ о новой программе маловероятен, даже несмотря на кадровые перестановки в украинском правительстве и самом МВФ.

Глава НБУ подчеркнул, что украинские власти настроены на продолжение сотрудничества с МВФ, но сроки принятия решения относительно новой программы и получения первого транша пока прогнозировать сложно.