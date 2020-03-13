Гривня упала ниже 26 за доллар, но укрепилась выше 30 за евро

Гривня по официальному курсу упала к доллару еще на 23 копейки - до 26,09 грн/долл. Курс к евро укрепился на 6 копеек - до 28,99 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 16 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,09 грн/долл., то есть гривня после падения к доллару в четверг на 24 копейки упала еще на 23 копейки.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 28,99 грн/евро, что на 6 копеек выше предыдущего показателя.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро пятницы составляла 26,60 грн, евро - 29,75 грн.

На межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару к 14-00 по сравнению с закрытием предыдущих торгов просели на 10 копеек – до 26,08/26,11 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, по информации НБУ, на текущей неделе наблюдается повышенный спрос на валюту, который формируют украинские компании, в то время как покупка валюты нерезидентами для выхода из облигаций внутреннего государственного займа пока незначительная.

Во вторник, 10 марта, Нацбанк для стабилизации гривни продал на межбанковском валютном рынке 270 млн долл., в среду - около 350 млн долл., в четверг – более 220 млн долл.

Сегодня, 13 марта, НБУ продал на валютном аукционе 63,7 млн долл.