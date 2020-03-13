Нацбанк продал еще $64 миллиона для поддержки гривни

Во вторник Нацбанк продал 270 миллионов гривень, в среду - около 350 миллионов гривень, в четверг – более 220 миллионов гривень.

Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 13 марта, продал банкам 63,7 миллиона долларов.

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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 26,0315 гривни/доллар, а общий объем принятых заявок на участие в торгах - 98,1 миллиона долларов.

Во вторник, 10 марта, Нацбанк для стабилизации гривни продал на межбанковском валютном рынке 270 миллионов долларов, в среду - около 350 миллионов долларов, в четверг – более 220 миллионов долларов.

По информации дилеров коммерческих банков, гривня на межбанковском валютном рынке продолжает снижение к доллару - к 14:00 котировки по сравнению с закрытием вчерашних торгов снизились на 10 копеек - до 26,08/26,11 гривни/доллар.

Как сообщал УНИАН, по информации НБУ, на текущей неделе наблюдается повышенный спрос на валюту, который формируют украинские компании, в то время как покупка валюты нерезидентами для выхода из облигаций внутреннего государственного займа пока незначительная.