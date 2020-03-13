В столичных обменниках внезапно просели доллар и евро

Стоимость доллара просела до 26,60 гривни, а стоимость евро - до 29,75 гривни.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро пятницы просела до 26,60 гривни за доллар.

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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро в обменниках также просела - до 29,75 гривни.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 25,90 гривни за доллар, евро – 28,85 гривни за евро.

Как сообщал УНИАН, по информации НБУ, на текущей неделе наблюдается повышенный спрос на валюту, который формируют украинские компании, в то время как покупка валюты нерезидентами для выхода из облигаций внутреннего государственного займа пока незначительная.

В результате стоимость доллара в обменных пунктах Киева на утро четверга выросла до 26,70 гривни, а на межбанковском валютном рынке котировки гривни к доллару просели до 25,83/25,85 гривни/доллар.

Во вторник, 10 марта, Нацбанк для стабилизации гривни продал на межбанковском валютном рынке 270 миллионов долларов, в среду - около 350 миллиона долларов, в четверг - более 220 миллионов долларов.