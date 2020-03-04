НАБУ начало расследование против должностных лиц Минэкономразвития

В Бюро отказались сообщить имена должностных лиц из-за необходимости сохранения тайны следствия.

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование в отношении должностных лиц Министерства экономического развития и торговли Украины.

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Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос УНИАН относительно появления информации об открытии производства в отношении главы Государственной таможенной службы Украины Максима Нефедова из-за возможных коррупционных действий с причинением ущерба государству на основании решения суда.

"Детективы Национального бюро 20 февраля 2020 года во исполнение постановления Высшего антикоррупционного суда внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном совершении должностными лицами Министерства экономического развития и торговли Украины уголовного преступления и начали досудебное расследование", - говорится в сообщении.

При этом в Бюро подчеркнули, что с учетом необходимости сохранения тайны следствия в настоящее время это вся информация, которую они могут сообщить.

В то же время в НАБУ не подтвердили и не опровергли, что расследование касается Нефедова.