"Панихида" по Пенсионному фонду, или Нюансы новой "реформы"

Пенсионная система Украины трещит по швам. Свидетельство этому - принятый правительством бюджет Пенсионного фонда на 2020 год. Его дефицит составляет 172,576 млрд гривен, увеличившись еще на 5 млрд гривен за год (167,5 млрд гривен в 2019 году).

«Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020-й год. Объем ассигнований (дотирование из госбюджета) на финансирование пенсионных программ составляет 172 576,3 млн гривен», – написал на странице в Telegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук 24 января.

Но интересно, что Гончарук подчеркнул: «Бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020-й год является сбалансированным». Что такое в его понимании баланс - непонятно.

Еще ранее премьер заявлял, что Пенсионный Фонд неэффективно использует значительную часть средств, а поэтому в ближайшее время планируется провести в ведомстве независимый аудит.

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И пока этот самый аудит не настал, глава профильного комитета Верховной Рады Галина Третьякова ошарашила новостью - Пенсионный фонд предлагается ликвидировать, а его функции передать Министерству финансов или Госказначейству. Еще один из вариантов - преобразование Пенсионного фонда вместе с фондами социального страхования и безработицы в Национальное страховое агентство.

«Этот план мы уже презентовали совместно с правительством», - отметила Третьякова.

По ее словам, «дефицит - это не страдание. В случае необходимости он закрывается госбюджетом. Страдания могут быть только у людей, когда они несвоевременно получают пенсию». Поэтому руководители Пенсионного фонда обязаны качественно организовывать рабочий процесс и «беспокоиться о собственной ликвидности».

По ее мнению, на пенсии ликвидация Пенсионного фонда повлиять не должна.

Сразу же после заявления Третьяковой Кабмин анонсировал проверку ПФ. Она пройдет в течение текущего года. И все для того, чтобы получить ответ - правильно ли администрируются средства.

«В Пенсионном фонде планируем провести международный аудит, чтобы разобраться, что там происходит с точки зрения расходов», - сообщил премьер.

По его словам, благодаря аудиту станет понятно, есть ли возможность сократить расходы Фонда за счет исправления ошибок. При этом он подчеркнул, что реформа пенсионной системы в Украине потребует нескольких лет: «Вопрос пенсионной реформы, как условной расходной части, очень тесно связан с тем, как будет выглядеть система налогообложения. У нас уже создана рабочая группа, чтобы посмотреть, как трансформировать налоговую систему, как систему, которая наполняет государственный бюджет, чтобы ответить, как скоро и какими темпами мы сможем трансформировать пенсионную систему».

Судя по заявлениям, что-то с Пенсионным фондом все-таки произойдет. Правда, хочется обратить внимание Третьяковой, в программе правительства пункт о реформации ПФ не значился. Тем не менее, слово – не воробей… Что же ждет украинцев с учетом предложений депутатов и заявлений из Кабмина?

Новые идеи взамен полноценной реформы

Председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко напоминает, что в программе правительства пункта о реформировании Пенсионного фонда не было. В ней указываются основные задачи, все остальное – второстепенно. Но, с учетом недопоступлений в госбюджет, всплыл и этот вопрос.

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«Сейчас, в принципе, не решаются основные задачи, так как власть переключается на второстепенные, которые на сегодня не являются приоритетными. Ситуация с Пенсионным фондом аналогична. Сейчас нужно наполнять госбюджет. Смотрят на то, где можно сэкономить. Действительно, в Пенсионном фонде есть проблемы. Но идея должна состоять в увеличении эффективности, а не в ликвидации или преобразовании. Я изначально относился к слову «ликвидация», которое звучит последние пять лет, нейтрально, а сейчас просто волосы дыбом становятся – огромное количество просчетов, которые допускаются в процессе ликвидации или реорганизации, приводят к тому, что потом органы не работают эффективно, или полностью не действуют», - отметил эксперт.

Он уверен, что в процессе идентификации имеющих отношение к Пенсионному фонду людей, будет допущено много ошибок, как результат – сотни тысяч из них останутся на какое-то время без пенсий и выплат, пока проверят все бумажки. А когда у человека две тысячи гривен пенсия, за которую он фактически живет, к примеру, три месяца невыплат означают жизнь впроголодь. И таких пенсионеров более 83%.

«Поэтому нужно думать, как повысить эффективность, а не преобразовывать или ликвидировать. Все это говорит о непрофессиональном госуправлении», - подчеркнул Дорошенко.

Что касается международного аудита Пенсионного фонда, то, по словам эксперта, у нас есть свои специалисты, к примеру, Счетная палата. Причем отечественные структуры всегда были на виду. Да и цена такой работы играет роль: если нужно будет проверить 12 млн пенсионеров, то такой аудит обойдется примерно в 50 млн гривен. При этом Дорошенко добавляет, что речь идет об эффективном аудите, а не таком, который позволяет списать деньги какой-то компании.

«А нарушения, конечно, есть – «мертвые души» всегда существовали… Власть говорила, что при переписи населения, недавно проведенной, сопоставлялись все реестры, в том числе Пенсионного фонда. Но в результате нужен почему-то еще один аудит ПФ… Сейчас, в первую очередь, нужно решать, что делать Украине с внедрением накопительного уровня пенсий. И это – огромная проблема, вероятно, самая крупная в нашей стране. На ее фоне блекнет даже сокращение промпроизводства. Власти нужно решить, что делать с пенсионной системой, а не с Пенсионным фондом. ПФ – лишь администратор. Какая сложность в нем разобраться? А что касается слияний, как предлагают, с Центром занятости, то пока у нас все, что сливалось, фактически, не работает. Думаю, также будет и с Пенсионным фондом. Прозвучала и идея сократить расходы Пенсионного фонда. То есть, оптимизировать их. Сделать это можно лишь сокращением получателей пенсий на сегодняшний день. В целом, власть не раз заявляла, что люди сами должны собирать себе на старость, или им должны помогать дети. Но это могут себе позволить единицы, 90% украинцев это сделать не могут. И те, кто предлагают такой выход, прекрасно понимают, что не несут за это никакой ответственности. Это для них – далекая история. В такой способ реформирование пенсионной системы не решить», - резюмировал Дорошенко.

Управляющий партнер юридической компании «Winner» Игорь Ясько также раскритиковал идею ликвидации или слияния Пенсионного фонда.

«Эта идея может возникнуть только у тех людей, которые полностью далеки от деятельности институтов госуправления и институтов обеспечения жизнедеятельности страны и населения. Пенсионный фонд на сегодняшний день - это единственный институт защиты пенсионеров в нашей стране, который хоть как-то, но функционирует. Я больше, чем уверен: если Пенсионный фонд возьмутся реформировать или ликвидировать, то сразу начнутся проблемы с выплатой пенсий. Единственный выход из таких инициатив - персональная уголовная ответственность за принятие решений, в результате которых страдают экономика или люди», - отметил эксперт.

В свою очередь, партнер Адвокатского объединения «Чудовский и партнеры» Игорь Чудовский считает, что предложенный вариант реформирования Пенсионного фонда сложно назвать реформированием.

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«Конкретики на данный момент мало. Что нам известно, так это то, что ПФ хотят, грубо говоря, переименовать - ликвидировать одно юрлицо и передать его функции новому юрлицу. По сути, так в Украине проходит много «реформ». Скорее всего, поменяются кадры и руководители, но кардинально вся система вряд ли изменится. Тогда вопрос - зачем менять вывеску ради смены кадров? По поводу возможных задержек выплат пенсий, в Украине в 99% случаев при ликвидации одного юрлица и передачи полномочий другому происходят задержки по различным выплатам - зарплатам, стипендиям и т.д., поскольку создаются новые счета, играет роль бумажная волокита с их оформлением. Сомневаюсь, что с выплатами пенсий будет по-другому», - подчеркнул эксперт.

Что касается международного аудита, то, по его словам, это, скорее всего, делается во избежание различных махинаций и «договорняков» со стороны Государственной аудиторской службы. Так же возможна реальная заинтересованность высших должностных лиц в понимании, что действительно происходит в ПФ.

Пенсионный «воз»

Пока чиновники и депутаты разбираются, что делать с ущербным Пенсионным фондом, сама пенсионная система катится в тартарары. Население работоспособного возраста критически сокращается по демографическим причинам, плюс миллионы выезжают на работу за рубеж. А именно за взносы этой части населения в Пенсионный фонд и должны выплачиваться пенсии. То есть, денег с каждым годом все меньше и меньше.

Пробы исправить ситуацию были, но они оказались несовершенными. Так, в 2003 году был принят закон, разрешающий украинцам добровольно копить на старость на счетах негосударственных пенсионных фондов. Государство при этом обещало предоставить небольшие льготы. Но именно из-за того, что они слишком незначительные, а также с учетом рисков «сгорания» вкладов, проект практически провалился.

Второй спасительный и соответствующий принципам развитых цивилизованных стран уровень – обязательный накопительный – планировалось внедрить в 2007 году, но постоянно находились причины для отсрочки. Дело в том, что его реализация предполагалась только в том случае, если Пенсионный фонд не будет иметь бюджетного дефицита, а экономика станет стабильно расти. Но эти условия не достижимы. Дефицит Пенсионного фонда только увеличивается, взносов работников и работодателей не хватает даже для обеспечения минимальных пенсий. Стабильность же роста экономики пока дело далекой перспективы.

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Через десять лет, в 2017 году, власти пообещали, что полноценная пенсионная реформа, с учетом обязательного накопительного уровня, заработает в 2019-ом. Но не случилось. В начале 2020 года депутаты от партии «Слуга народа» разработали законопроект, которым планируется установить обязательное участие в системе накопительного пенсионного обеспечения всех категорий работающих лиц до достижения ими пенсионного возраста и привлечение работодателей к уплате пенсионных взносов на паритетных началах. Но пока и он «отдыхает» на полках парламента. Плюс, его раскритиковали эксперты, назвав «сырым».

Как результат - запуск пенсионной реформы перенесли на 2023. И это только планы, которые у нас, зачастую, не реализуются. А пенсии просто вскоре будет нечем платить…

Нана Черная