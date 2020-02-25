Пенсионный фонд ждет международный аудит

По словам премьера, в этом году правительство хочет получить ответ, правильно ли администрируются средства фонда.

Кабинет министр в этом году планирует провести аудит деятельности Пенсионного фонда Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на «Форуме реформ: на пути в Вильнюс» заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«В Пенсионном фонде планируем провести международный аудит, чтобы разобраться, что там происходит с точки зрения расходов», - сказал он.

По словам премьера, в этом году правительство хочет получить ответ, правильно ли администрируются средства фонда и есть ли возможность сократить его расходы за счет исправления ошибок.

Также Гончарук заявил, что реформа пенсионной системы в Украине потребует нескольких лет.

«Вопрос пенсионной реформы, как условной расходной части, очень тесно связан с тем, как будет выглядеть система налогообложения. У нас уже создана рабочая группа, чтобы посмотреть, как трансформировать налоговую систему, как систему, которая наполняет государственный бюджет, чтобы ответить, как скоро и какими темпами мы сможем трансформировать пенсионную систему», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год составляет 448,61 млрд грн, из них 146,83 млрд грн – дефицит фонда, который будет покрываться за счет средств государственного бюджета.