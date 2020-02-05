Нацбанк пополнил резервы на межбанке почти на $100 миллионов

В этот период регулятор купил 348 млн долл. и продал 250 млн долл.

Национальный банк Украины за январь пополнил международные резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 98 млн долл.

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Как сообщается на сайте НБУ, в этот период регулятор купил 348 млн долл. и продал 250 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в 2019 году пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке 7,9 млрд долл.

Международные резервы Украины в 2019 году выросли на 22% - до 25,3 млрд долл.