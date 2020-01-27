У президента за пазухой. Нужны ли зарубежным инвесторам "няни"?

Одной из беднейших стран Европы – Украине для прорыва в общество развитых и обеспеченных необходимы значительные инвестиции. Прежде всего зарубежные, так как внутренние источники финансирования достаточно ограничены. Поэтому украинские чиновники последние три десятилетия разными способами пытаются заманить иностранных инвесторов в Украину. Пока больше словами.

И результат этих усилий мы видим на уровне своего благосостояния. По данным Госстата, в январе-сентябре 2019 года объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) вырос лишь на 5,5 процента - до 34,7 млрд долл., и по этому показателю на душу населения наша страна занимала одно из последних мест в Европе.

На прошлой неделе свой голос «сирены», зазывающей на украинские просторы пугливых западных финансовых воротил, подал президент Владимир Зеленский.

На экономическом форуме в швейцарском Давосе глава государства, контролирующий большинство депутатов Верховной Рады и сформированный при его участии Кабинет министров, посетовал на «недоинвестированность» и «недолюбленность» Украины. И в качестве рецепта, который позволит вылечить хроническую болезнь, пообещал приставить ко всем крупным зарубежным инвесторам специальную «инвестняню» от украинского правительства.

«Каждому инвестору, крупной компании, которая приведет в Украину 100 миллионов долларов или больше, мы обеспечим отдельный контракт с государством. Именно государство будет вас защищать. У вас будет менеджер, investment nanny. Менеджер, который разговаривает на пяти языках и в формате «24 на 7», этот менеджер будет с вами работать. Любой вопрос, любая проблема. У вас будет контакт с этим менеджером и не будет никаких проблем», - пояснил суть идеи Зеленский.

Президент также сообщил, что украинская власть готовит к продаже в ближайшее время полтысячи государственных предприятий.

«Первые два года всем инвесторам, которые пойдут на приватизацию и потратят от десяти миллионов долларов, мы дадим налоговые каникулы. Вы не будете платить пять лет налог на прибыль. Welcome», - добавил он.

Нужны системные изменения

Пока украинское общество и потенциальные инвесторы переваривают послание Зеленского, многие отечественные эксперты уже сошлись во мнении, что ничем хорошим затея с «няней» для очень щедрых инвесторов не обернется, а инвестиционный климат в стране без системных изменений существенно не изменится.

По мнению директора аналитической группы Case Ukraine Дмитрия Боярчука, анонсированная программа является примером популизма, а в будущем может обернуться проблемами для тех, кто клюнет на этот крючок.

«Это просто красивые слова. Инвесторов интересует верховенство права, а не наличие кураторов-решал с благозвучным именем «инвестиционная няня». Потому что «няня» сегодня бесплатная, а завтра уже 50 процентов активов. А ты уже здесь бизнес построил», - сказал он в комментарии УНИАН.

Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий считает, что эта затея может иметь отрицательный эффект, и более широкий круг инвесторов откажется от идеи строить бизнес в Украине.

«Почему все эти инвестиционные няни - это плохой знак? Потому что власть дает сигнал всем нам: никакого улучшения инвестиционного климата не ждите. Власть способна только на то, чтобы «установить» избранным «инвестиционный кондиционер», тогда как все остальные будут продолжать жить в тех инвестиционно-климатических условиях, которые сложились», - отметил он.

Эксперт также обратил внимание на то, что срок полномочий Зеленского истекает в мае 2024 года, поэтому запуск подобной программы не будет работать в плане привлечения долгосрочных зарубежных инвестиций.

Крупные игроки мировой экономики не мыслят в пределах пятилетних политических циклов, потому им могут понадобиться гарантии, что при следующем президенте правила игры существенно не изменятся.

Потребность в верховенстве права

Ни для кого не является секретом перечень проблем, которые представители бизнеса считают сдерживающим фактором инвестиционного развития Украины. Ежегодно публикуются опросы с антирейтингом таких «шлагбаумов», и на первых местах всегда стоят произвол судов и давление силовых органов.

Потому и не удивительно, что крупный капитал не спешит вкладывать деньги в страну, в которой работу любого предприятия могут заблокировать с помощью решения суда либо по предписанию контролирующих органов. А иногда можно лишиться и всего бизнеса.

Исходя из этого эксперты сходятся во мнении, что президент подошел к решению вопроса привлечения инвестиций не с той стороны. Первым делом нужно провести судебную реформу и поставить в разумные рамки работу «силовиков» и других проверяющих органов.

«Если мы хотим решить проблему системно, а не в ручном режиме помогать избранным инвесторам, то необходимо решить ключевые проблемы – суды и силовые органы. Реформа СБУ, создание службы финансовых расследований и судебная реформа», - сказал УНИАН специалист инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

Ярким подтверждением сомнений экспертов являются несколько кейсов, которые имели место уже в рамках президентского срока Зеленского.

Так, летом прошлого года Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против «АрселорМиттал Кривой Рог» по статье «экоцид». Руководство предприятия ещё и заподозрили в «небрежном отношении к инвестициям». Только после обещания компании поучаствовать финансировании социальных проектов в Кривом Роге ситуация вроде бы «разрулилась», но осадок остался.

А вот свежий пример. Печерский районный суд Киева в рамках уголовного дела о незаконном завладении имущества николаевского судостроительного завода «Океана» и доведения его до банкротства 13 января арестовал целостный имущественный комплекс предприятия.

Сделано это по представлению Офиса генпрокурора. Всё бы ничего, да только предприятие в декабре 2018 года в рамках проведенной согласно закону процедуры ликвидации продали на открытых торгах. Новый собственник за это время уже начал восстанавливать работу завода, получил заказы и имел в голове планы по его дальнейшему развитию.

Наверняка таких примеров по всей стране можно насобирать много. Потому одних «инвестиционных нянь», «знающих пять языков» и разбирающихся в экономике предприятий (интересно, где такие специалисты водятся, и во сколько они обойдутся государству?), вряд ли смогут побороть сложившуюся за годы независимости коррупционную систему.

Потому подобная государственная инициатива видится непродуманной и неперспективной. Конечно, опровергнуть этот тезис можно будет уже в самое ближайшее время, когда начнут проходить первые конкурсы по приватизации госимущества. Они станут хорошей лакмусовой бумажкой и покажут, как инвесторы восприняли слова президента.

Дмитрий Шварц