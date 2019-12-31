Как будут работать банки на праздники: график

Банки не будут работать 29-31 декабря 2019 года, 1 января, а также с 4 по 7 января 2020 года.

Национальный банк Украины (НБУ) определил регламент работы системы электронных платежей (СЭП) и порядок работы банковской системы в период завершения отчетного года.

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Согласно сообщению пресс-службы НБУ, банки не будут работать 29-31 декабря 2019 года, 1 января, а также с 4 по 7 января 2020 года.

2 января 2020 года банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года.

Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день не будут осуществляться. День работы СЭП с понедельника, 6 января 2020 года, переносится на субботу, 11 января.

3 и 8 января 2020 года СЭП и банковская система будут работать в обычном режиме.

В период с 28 декабря 2019 года до 7 января 2020 года включительно будет действовать официальный курс гривни к иностранным валютам и банковским металлам, рассчитанный Национальным банком 27 декабря 2019 года.

В НБУ добавили, что банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк в 2019 году выкупил на межбанке рекордный объем валюты за последние 12 лет.