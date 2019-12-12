Рада разблокировала закон о ликвидации коррупционной схемы оценки имущества

Отклонение проекта постановления дает возможность председателю ВР подписать закон и передать его на подпись президенту.

Верховная Рада разблокировала подписание закона о ликвидации коррупционной схемы при оценке имущества.

Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты не поддержали постановление "Об отмене решения Верховной Рады от 5 декабря 2019 года о принятии во втором чтении и в целом как закон проект закона "О внесении изменений в налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества".

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За данное решение проголосовали лишь 7 народных депутатов. При этом все они - члены фракции "Слуга народа", что вызвало смех в сессионном зале.

Отклонение проекта постановления дает возможность председателю ВР подписать закон и передать его на подпись президенту.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2047-д о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости.

В октябре некоторые депутаты отказались поддержать на заседании профильного комитета законопроект №2047-д об отмене коррупционных схем.

Бывший вице-премьер-министр Павел Розенко в Facebook написал, что якобы в Офисе президента подозревают 11 народных депутатов от "Слуги народа" в получении 30 тысяч долларов (каждому) по голосованию на заседании профильного комитета Верховной Рады против одного из антикоррупционных законопроектов. При этом, по данным экс-чиновника, ОПУ потребовал от депутатов пройти опрос на детекторе лжи.

Эту информацию подтвердил народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский, который также написал в Facebook, что Офис президента "действительно настоял на том, чтобы все депутаты партии в комитете Совета прошли детектор лжи".

Депутаты от "Слуги народа" Дубинский и Давид Арахамия прошли проверку на детекторе лжи, где отвечали на вопросы относительно своей непричастности к договоренности, ожидания и получения неправомерного денежного вознаграждения за голосование против законопроекта.

5 декабря Верховная Рада приняла закон о внесении изменений к Налоговому кодексу относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества (№ 2047-д).

Согласно пояснительной записке, законом с 1 января 2020 года вводится значительно упрощенная модель оценки объектов недвижимости, что даст возможность проводить автоматическую оценку в максимально короткие сроки и ускорит процедуру заключения сделок с недвижимостью. Так, благодаря этой системе любое лицо сможет получить справку об автоматической оценке объекта недвижимого имущества и на его основании заключить сделку в отношении объекта недвижимости. В случае несогласия со стоимостью объекта, определенной модулем автоматически, гражданин имеет право обратиться к оценщику и провести оценку в общем порядке с регистрацией отчета в Единой базе, как это делается сегодня.

Кроме того, нотариусы получат право бесплатного доступа к Единой базе для проверки справок и отчетов об оценке объектов недвижимости, которые будут храниться в электронной форме.

"Государственный бюджет Украины получит дополнительные поступления путем направления платы за формирование справок в размере 2,5% от прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного на 1 января календарного года, за одну операцию, а за регистрацию отчетов об оценке и информацию о них в Единую базу отчетов об оценке - 10% (около 300 грн вместо вымогательства за это 1800 грн в пользу частных электронных площадок, как это происходит сейчас)", - отмечается в пояснительной записке.