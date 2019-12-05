"Площадки Яценко": Рада ликвидировала коррупционную схему при оценке имущества

Это позволит отменить с 1 января 2020 года обязательную плату посредникам при регистрации соглашений купли-продажи в размере 1800 гривень.

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества, известной как "площадки Яценко".

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта №2047-д во втором чтении и в целом проголосовали 338 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке к документу, этим законом с 1 января 2020 года вводится значительно упрощенная модель оценки объектов недвижимости, что позволит проводить автоматическую оценку в максимально короткие сроки и ускорит процедуру заключения сделок с недвижимостью. Так, благодаря этой системе любое лицо сможет получить справку об автоматической оценке объекта недвижимого имущества и на ее основании заключить соглашение по объекту недвижимости. В случае несогласия со стоимостью объекта, определенной модулем автоматически, гражданин имеет право обратиться к оценщику и провести оценку в общем порядке с регистрацией отчета в Единой базе, как это есть на сегодня.

Кроме того, благодаря данному закону нотариусы получат право бесплатного доступа к Единой базе для проверки справок и отчетов об оценке объектов недвижимости, которые будут храниться в электронной форме.

"Государственный бюджет Украины получит дополнительные поступления путем направления платы за формирование справок в размере 2,5% от прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного на 1 января календарного года, за одну операцию, а за регистрацию отчетов об оценке и информации по ним в Единую базу отчетов об оценке - 10% (около 300 грн вместо вымогательства за это 1800 грн в пользу частных электронных площадок, как это происходит сейчас)", - отмечается в пояснительной записке.

В ходе обсуждения данного законопроекта депутаты учли правку, согласно которой формирование электронных справок о рыночной стоимости объекта недвижимости будет осуществляться бесплатно.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2047-д о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости.

В октябре некоторые депутаты отказались поддержать на заседании профильного комитета законопроект №2047-д об отмене коррупционных схем.

Бывший вице-премьер-министр Павел Розенко в Facebook написал, что якобы в Офисе президента подозревают 11 народных депутатов от «Слуги народа» в получении 30 тысяч долларов (каждому) за голосование на заседании профильного комитета Верховной Рады против одного из антикоррупционных законопроектов. При этом, по данным экс-чиновника, Офис потребовал от депутатов пройти опрос на детекторе лжи.

Эту информацию подтвердил народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский, который также написал в Facebook, что Офис президента «действительно настоял на том, чтобы все депутаты партии в комитете Рады прошли детектор лжи».

Депутаты "Слуги народа" Александр Дубинский и Давид Арахамия прошли проверку на детекторе лжи, где отвечали на вопросы относительно своей непричастности к договоренности, ожидания и получения неправомерного денежного вознаграждения за голосование против проекта 2047.