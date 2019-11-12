Рада предварительно поддержала ликвидацию коррупционной схемы при оценке имущества

По словам депутатов, принятие законопроекта позволит отменить обязательную плату посредникам при регистрации соглашений купли-продажи в размере 1800 гривень.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта №2047-д проголосовали 378 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Народный депутат Павел Фролов (фракция «Слуга народа») представляя законопроект, отметил, что Верховная Рада прошлого созыва ввела посредников, которые использовались при регистрации соглашений купли-продажи.

«Каждый гражданин, который продавал квартиру, должен был оплатить 1800 гривень посредникам фактически ни за что. В Украине в год тысячи сделок купли-продажи. День существования такой схемы стоил около 1 млн гривен, или 600 млн гривен в год. Чтобы отменить эту схему, нужно принять этот законопроект», - отметил он.

По словам Фролова, принятие документа с 1 января 2020 года позволит украинцам перестать платить по 1800 гривень. Также будет создан модуль, который не позволит занижать стоимость имущества и тем самым уменьшать поступления в госбюджет.

При этом глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что законопроект позволит не только уменьшить стоимость услуг так называемых площадок, которые не выполняют для общества функций, а только собирают деньги, но и повлияет на стоимость услуг, которые предоставляют оценщики имущества.

«Законопроект 2047-д, поддержанный комитетом для принятия в целом, уничтожает первое и второе. Мы предлагаем напрямую получать информацию о стоимости имущества непосредственно у модуля, который установлен у Фонда госимущества. Этим уничтожается коррупция, которая на сегодня существует и заставляет граждан платить дополнительные деньги», - сказал глава комитета.

Согласно пояснительной записке, оплата за формирование справок предлагается в размере 2,5% прожиточного минимума, а за регистрацию отчетов об оценке и информации из них в базе – 10%.

Народные депутаты также предусмотрели сокращенный срок подготовки законопроекта ко второму чтению.

Как сообщал УНИАН, в октябре некоторые депутаты отказались поддержать на заседании профильного комитета законопроект №2047-д об отмене коррупционных схем.

Бывший вице-премьер-министр Павел Розенко в Facebook написал, что якобы в Офисе президента подозревают 11 народных депутатов от «Слуги народа» в получении 30 тысяч долларов (каждому) за голосование на заседании профильного комитета Верховной Рады против одного из антикоррупционных законопроектов. При этом, по данным экс-чиновника, Офис потребовал от депутатов пройти опрос на детекторе лжи.

Эту информацию подтвердил народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский, который также написал в Facebook, что Офис президента «действительно настоял на том, чтобы все депутаты партии в комитете Рады прошли детектор лжи».

Депутаты "Слуги народа" Александр Дубинский и Давид Арахамия прошли проверку на детекторе лжи, где отвечали на вопросы относительно своей непричастности к договоренности, ожидания и получения неправомерного денежного вознаграждения за голосование против проекта 2047.