Эксперты дали прогноз по курсу гривни на 2020 год

По оценкам экспертов ICU, на конец 2020 года курс гривни снизится до 25-25,5 грн/долл.

Национальная валюта Украины может до конца первого полугодия 2020 года укрепиться до 22-23 грн/долл. при поддержке дополнительных иностранных инвестиций в облигации внутреннего государственного займа.

Об этом говорится в прогнозе группы ICU, имеющемся в распоряжении УНИАН.

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По оценкам экспертов ICU, на конец 2020 года курс гривни снизится до 25-25,5 грн/долл.

«В течение первого полугодия курс будет укрепляться. Это связано с тем, что правительство активно будет привлекать средства инвесторов в гривневые бумаги», - сказал руководитель подразделения по финансовому анализу корпораций группы ICU Александр Мартыненко в ходе презентации прогноза.

По его словам, во втором полугодии процесс привлечения инвестиций в ОВГЗ пойдет на спад, и котировки гривни развернутся в обратном направлении.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на четверг, 12 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,60 грн/долл., что является максимальным значением почти за 4 года - с января 2016 года.