Гривня еще раз обновила четырехлетний максимум

Предыдущий максимум был установлен на 10-11 декабря на уровне 23,69 грн/долл.

НБУ опубликовало курс гривни на 12 декабря / фото УНИАН

Национальный банк Украины на четверг, 12 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,60 грн/долл., что является максимальным значением почти за 4 года - с января 2016 года.

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Согласно данным на сайте НБУ, предыдущий четырехлетний максимум по официальному курсу был установлен на 10-11 декабря на уровне 23,69 грн/долл.

Официальный курс гривни к евро на 11 декабря установлен на уровне 26,14 грн/евро.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,54/23,57 грн/долл., к евро - на уровне 26,11/26,14 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины выросла к доллару США на 3,4% за ноябрь и на 13,4% с начала года – до 23,97 грн/долл.