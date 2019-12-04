Правительство планирует отменить книгу учета для ФОПов, которые не платят НДС

Кабмин готовится подать законопроект для “упрощения взаимодействия с налоговой”.

Правительство планирует отменить книгу учета для физлиц-предпринимателей, которые не платят НДС.

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Об этом в Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

"Сегодня… регистрируем законопроект, который немного упростит взаимодействие с налоговой. Из самого интересного – отмена книги учета для ФЛП, которые не являются плательщиками НДС. Об этой книге под постом, где я проводил опрос, вспоминали чаще всего", - написал он.

Он также сообщил, что данный законопроект собрал "едва ли не рекордное количество подписей от депутатов из всех фракций".

Как сообщал УНИАН, 27 ноября Кабинет министров Украины одобрил проект закона о переводе трудовых книжек в цифровой формат.