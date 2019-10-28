"Коммунальный" парадокс. Как новая формула оплаты за услуги ЖКХ не вяжется с обещаниями власти

Оплата жилищно-коммунальных услуг является главной нагрузкой на бюджеты украинцев. Недавно появилась надежда, что коммунальные платежи сократятся. По крайней мере, к этому сводилось заявление президента Владимира Зеленского, мол, главная задача нового Кабмина - представить модель, благодаря которой удастся снизить «коммунальную» статью в доходах населения. Если этого сделать не удастся, то правительство будет распущено.

«Задача, поставленная новому правительству: они должны показать модель. И если не будет уменьшения коммуналки, будем прощаться с правительством. Все, что они смогут, они сделают… Не может человек 50, 60, 70, 80 или 90 процентов от той суммы, которую получает, платить за коммуналку. Ну, просто не может. Умрет человек», - сказал президент.

Но на днях правительство Алексея Гончарука приняло постановление, которое произвело эффект разоравшейся бомбы. В документе говорится, что размер базовой нормы платы за жилищно-коммунальные услуги для получателей субсидий с 1 мая 2020 года вырастет с 15% до 20% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.

Постановлением Кабмина №1156 «О новом размере расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, в случае предоставления жилищной субсидии» внесены изменения в формулу, определяющую размер обязательного процента платежа для домохозяйств, получающих субсидию.

Процентный показатель применяется для расчета части оплаты за коммунальные услуги для домохозяйства, с учетом соотношения среднего месячного дохода к прожиточному минимуму. Эту горькую пилюлю правительство подсластило тем, что в этом же постановлении упростило назначение субсидий ряду категорий - детским домам, военнослужащим и гражданам старше 60 лет.

Постановление стало широко обсуждаться в обществе и СМИ. И правительство обнародовало свой «успокоительный» официальный комментарий: «Постановлением изменен процент – с 15 до 20%, который домохозяйство платит за коммуналку. Однако изменения в формуле начисления субсидий состоятся с мая 2020 года, то есть после завершения отопительного сезона. При этом подходы остаются те же: чем меньше доходы, тем больше помощь. Более того, принцип расчета субсидий совсем не изменился и определяется индивидуально: чем меньше доходы домохозяйства, тем меньше обязательная доля платы за коммуналку, а, следовательно, больший размер субсидии».

В Кабмине также подчеркнули, что субсидии станут более адресными, и их получат именно те, кто действительно нуждается. Поэтому, мол, в отопительном сезоне 2020-2021 годов никакого ухудшения для субсидиантов новое постановление не предусматривает.

Позже премьер-министр Алексей Гончарук лично в своем видеоблоге заявил, что «субсидии уменьшены в этом году точно не будут, и этот отопительный сезон все те, кто их оформил, пройдут на тех условиях, которые уже оформлены». При этом он также отметил, что «принцип оформления субсидий также не изменится и в следующем году»: «Мы подтверждаем наше намерение достичь показателя, чтобы, в среднем, семья тратила не больше 15% от совокупного дохода на коммунальные услуги. В рамках этого показателя мы и будем держаться».

Странная история: в постановлении правительства сказано одно, а из уст чиновников звучит совсем иное. Настораживает и тот факт, что Кабмин в проекте госбюжета на 2020 год предложил урезать средства на выплату субсидий на 8 млрд гривен – до 47,62 млрд гривен. В 2019 году эта статья была объемом 55 млрд гривен (в 2018 году – 70 млрд гривен). То есть, уже прогнозируется сокращение числа субсидиантов. Плюс - новые жесткие правила верификации и мониторинга получателей субсидий, которые также в разы сокращают их список. Кроме того, в «Нафтогазе» уже заявили, что стоимость газа - а это основная ценообразующая часть «коммуналки» - может увеличиться в разы.

«Цена газа для населения за прошедшие пять месяцев снизилась на 25%. Сейчас она ниже, чем год назад. Есть риск, что зимой газ подорожает, потому что на него увеличивается спрос. На это указывают и текущие биржевые прогнозы. На период отопительного сезона повышение может составить 20-25% – до 8,5 гривен за куб. Если будет прерывание транзита российского газа, кризис поставок, то цены могут подскочить еще больше», - заявил глава компании Андрей Коболев.

И еще один риск – МВФ продолжает настаивать на повышении цен на газ для населения до рыночного уровня (об этом рассказал во время пресс-марафона Зеленский). Тот есть, надежда на снижение «коммуналки» при таких раскладах, мягко говоря, не к месту.

Снизить нельзя повысить

Эксперт аналитического центра DiXi Group Геннадий Рябцев считает, что действия правительства связаны с финансовыми проблемами государства.

«На сегодня проблема состоит в том, что у государства отсутствуют средства, чтобы компенсировать те суммы, которые уплачивают малообеспеченные домохозяйства за жилищно-коммунальные услуги. Просто не хватает денег в бюджете. Чтобы сократить количество получателей субсидий, сначала было принято соответствующее решение, которое исключило из перечня субсидиантов тех, кто что-либо дорогое покупал, владеет «излишней» недвижимостью, получает помощь от родственников, которые уехали на заработки за рубеж. После этого была предпринята попытка монетизировать субсидии. Но выяснилось, что денег в казне все равно не хватает. Теперь, чтобы еще сократить число получателей субсидий, была повышена планка, в соответствии с которой домохозяйства получают право на субсидии», - отметил эксперт.

По его словам, к тому, что ранее заявлял Зеленский, - человек не должен платить большую часть своей зарплаты за «коммуналку» - происходящее не имеет отношения.

«Решение принято правительством. Другими словами – все сделал «плохой» премьер. То есть, на деле выходит, что глава государства не при чем, просто Кабмин выкручивается из того минимума бюджета, который есть. И самое интересное – в плане действий правительства есть пункт, в котором говорится о 15% доходов для получения субсидий. Мало того, что обещали этот процентный показатель сократить, планку, наоборот, подняли. Таким образом, не все у нас так безоблачно, как рисовалось новой властью ранее. Я даже подозреваю, что программу правительства вообще никто не читал, кроме тех, кто ее писал. Что касается возможной негативной реакции украинцев, то норма вступает в силу с 1 мая 2020 года, значит, никого не интересует рейтинг правительства в начале следующего отопительного сезона. Кстати, уже сейчас рейтинг премьера около 15%. Причем правительством не признаются риски, которые и вынуждают действовать таким образом, - война на востоке, масштабные выплаты по госдолгам, вероятность потери статуса транзитной страны и т.д. А это означает, что ничего не предпринимается для их нейтрализации», - подчеркнул Рябцев.

Директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергеенко объясняет, что постановление правительства касается формулы расчета обязательного платежа. Она достаточно сложная. В ней есть коэффициент соотношения среднего «душевого» дохода и прожиточного минимума. И именно от этой формулы отталкивается размер обязательного платежа. Ранее он был пропорционален 15%, а теперь будет пропорционален 20%. То есть, обязательный платеж вырастет на треть. А субсидия, соответственно, сократится.

«Заявления Гончарука говорят о том, что он не понимает математических формул. В этой схеме нет политики, тут одна арифметика. Если вы меняете 15% на 20%, то рост составит треть плат. Относительно заявления власти о том, что, чем меньше доходы, тем больше помощь, - миф. Какое имеют отношение доходы к формуле расчета обязательного платежа? Доходы, несмотря на статистику, остались теми же, но платежка за «коммуналку» вырастет. Если ваш обязательный платеж поднялся на треть, то остальное – субсидии - сократятся. Размер помощи государства станет меньше. На этот отопительный сезон расценки оставили. Но в дальнейшем будет «нескромное» повышение. Это никак не совпадает с обещаниями новой власти сократить траты населения на «коммуналку». Понятно, что все происходящее, - экономия бюджета. Сумму в гозказне на эту соцвыплату все время сокращают. В прошлом году на эти цели выделялось 55 млрд гривен, в следующем году – 47 млрд гривен, на 8 млрд меньше. И это – экономия на самых бедных», - резюмировал эксперт.

Адвокат, управляющий партнер ЮФ «Горецкий и Партнеры» Олег Горецкий подчеркивает, что вопрос выделения субсидий особенно актуален в отопительный период. Число субсидиантов растет в разы. Например, в сентябре этого года субсидии получили 2,3 млн семей. К ноябрю их количество возрастет почти на миллион. Министр социальной политики уверяет, что оставшихся средств в 2019 году и предусмотренных в бюджете 2020 года (около 47 млрд гривен) будет достаточно для покрытия потребностей в субсидиях. Но в дальнейшем решение правительства об увеличении на 5% (с 15% до 20%) уровня расходов семьи на оплату коммунальных услуг коснется всех получателей субсидий.

«Это, естественно, будет иметь последствием сокращение количества получателей помощи, а также снижение размера помощи более материально обеспеченным семьям. Данная норма вступит в силу с 1 мая 2020 года, после окончания отопительного сезона. Некоторые эксперты утверждают, что если субсидиантов станет меньше, то долги за коммунальные услуги увеличатся. Изменения, которые уже сейчас вступили в силу, коснутся некоторых наименее состоятельных категорий получателей субсидий в части упрощения порядка назначения субсидий - детским домам семейного типа, военнослужащим, гражданам старше 60 лет, которые находятся в браке. Указанным категориям субсидиантов изменения пойдут на пользу. То есть, принципиально для обычных людей, кроме повышения границы уровня доходов, ничего не изменится. Существенных изменений ожидать не стоит, ведь принцип субсидии останется прежним: чем меньше доходы, тем больше помощь», - подытожил адвокат.

Отопительный сезон только стартовал, но уже обещает быть непростым. Рисков - масса. Но пережить их, как уверяет премьер, Украина сможет.

Нана Черная