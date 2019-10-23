«Охота» на мошенников. Кто и как будет проверять украинцев, получающих субсидии, льготы и другие соцвыплаты

Верховная Рада приняла закон о верификации и мониторинге государственных выплат. Масштабный аудит коснется всех без исключения соцвыплат - от пенсий и субсидий до стипендий и льгот. Полученное нечестным путем придется вернуть. Как уверяют в Минфине, нововведение сделает систему социального обеспечения справедливой, выявит ошибки и мошенничество, а, значит, сократит бюджетные потери.

В Украине дан старт жесткому контролю госвыплат – от стипендий, пенсий и субсидий до социальной помощи. Верховная Рада приняла соответствующий закон о верификации и мониторинге государственных выплат. Депутаты, презентуя документ, отмечали, что речь идет не о проверках пенсионеров и отзыве субсидий. Минфину лишь дают возможность запустить программное обеспечение, которое будет определять проблемные аспекты в вопросах выплаты госпомощи и сообщать об этом в соответствующие органы. Такой масштабный аудит призван оптимизировать бюджетные расходы.

Новый закон о верификации - не первая попытка внедрить массовую проверку многочисленной армии получателей соцвыплат. Еще в 2016 году эту идею пытался воплотить в жизнь Минфин под руководством Наталии Яресько. Но разработанный порядок мониторинга в 2017 году на корню зарубил Конституционный суд. Он признал неконституционным получение чиновниками неограниченного доступа к персональным данным украинцев. И, вот, история может снова повториться.

Нынешний законопроект был зарегистрирован в Раде 2 сентября и определен президентом как неотложный, но уже после первого чтения к нему появилось много вопросов. В том числе, со стороны Главного юридического управления. В своих выводах оно подчеркнуло: «Соответствующие положения законопроекта противоречат требованиям Конституции Украины и правовым позициям Конституционного суда Украины, не соответствуют международным актам, не согласуются с актами такой же юридической силы, не учитывают практику Европейского суда по правам человека».

В ходе принятия закона 20 октября, глава Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова сообщила, что законопроект был доработан. В частности, 17 предложений от народных депутатов были учтены полностью и еще 2 – частично. Комитет одобрил принятие документа.

«Законопроект регулирует выплаты, под которые подпадают только пенсии, пособия, льготы, субсидии, стипендии, за исключением академических; другие выплаты, которые осуществляются за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования. То есть, здесь идет абсолютно европейская норма, механизм, отработанный центральными органами исполнительной власти», - пояснила она.

Депутаты поддержали решение профильного комитета, отдав «за» принятие закона 249 голосов, при необходимом минимуме в 226.

За что проголосовали депутаты

Как пояснили в Минфине, законом определены «основные права и задачи центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую и бюджетную политику в части осуществления верификации государственных выплат, урегулированы основные вопросы сбора, обработки и анализа информации».

В частности, верификация будет проводиться в три основных этапа:

превентивная верификация - верификация при обращении физического лица для назначения государственных выплат;

текущая верификация - верификация при предоставлении государственных выплат физическим лицам;

ретроспективная верификация - верификация после завершения предоставления государственных выплат физическим лицам.



Также определен порядок предоставления рекомендаций органам, осуществляющим госвыплаты, и обработки ими рекомендаций, а также подходы по возврату неправомерно полученной государственной выплаты.

Верификация будет осуществляться путем проверки информации о получателе государственной помощи, которая влияет на определение права на получение и размер госвыплат.

Сам закон, как уверяют в Минфине, будет способствовать развитию справедливой системы социального обеспечения, повышению адресности, рациональному использованию бюджетных средств, минимизации бюджетных потерь от ошибок и мошенничества в социальной сфере, автоматизации проверки госвыплат. Верификация направлена ​​на то, чтобы помощь из госбюджета получали именно те, кому она нужна.

«Охота» на шулеров

Экономический эксперт Олег Пендзин напоминает, что и на сегодня аудит соцвыплат проводится, но только разными органами. Теперь система мониторинга будет объединена. Причем, если раньше проверки проводились на основании внутренних нормативных документов, то теперь они будут узаконены на государственном уровне. У украинцев, честно получающих госвыплаты, нет повода для переживаний.

«И сейчас мониторинг и верификация госвыплат постоянно осуществляется. И те, кто получают деньги в Пенсионном фонде, знают, что их проверяют сотрудники фонда. И субсидианты тоже знают, что их проверяют. И получатели любой другой соцпомощи также проверяются. Вопрос в том, что у нас в стране сколько видов соцвыплат, столько и реестров их получателей - их более ста. А должен быть один реестр. При этом, порядок осуществления верификации и мониторинга должен определяться законом, а не внутренними нормативными документами. А что ожидать украинцам? Если вы получаете выплату законно, то для вас ничего не изменится. А если у вас три квартиры в разных городах, которые вы сдаете в аренду, и на каждой висит субсидия на оплату коммунальных услуг, то, наверное, у вас что-то все-таки меняться будет», - отметил эксперт.

Что касается нюанса относительно неограниченного доступа чиновников к персональным данным, то, по словам Пендзина, в первом варианте закона, действительно, был ляп по этому поводу. Однако Федерация профсоюзов и другие общественные организации подавали свои замечания. И все «белые пятна» должны были быть устранены.

Эксперт также напомнил, что было еще одно серьезное замечание к законопроекту. Касалось оно того, что выплаты по всем направлениям приостанавливаются, если в реестрах есть недостоверные данные. «Это - неправильно. Замечание было, что приостанавливаться соцвыплаты должны только в случае, если человек подал недостоверную информацию. А если в электронном реестре что-то напутали, то при чем здесь получатель соцвыплаты?», - рассказал Олег Пендзин.

Адвокат Яна Рубчук акцентирует внимание на том, что сразу после публикации закон вызвал массу противоречивых отзывов. С одной стороны, он поможет определить тех, кто действительно нуждается в поддержке государства, с другой - может стать инструментом злоупотребления того же государства.

«Что представляет собой механизм так называемой верификаци? Допустим, вы считаете, что имеете право на субсидию, у вас низкий официальный доход, а зарплату получаете «в конверте». Обращаетесь за помощью к государству и в отношении вас начинается проверка. Но оказывается, что вы, к примеру, недавно приобрели дорогой автомобиль, съездили пару раз в Турцию или Египет, купили любимой теще шубу… Система установит ваши траты и рекомендует отказать в помощи. То же самое закон предлагает сделать с пенсиями, соцвыплатами, стипендиями… Но у меня, как у юриста, есть ряд вопросов. Во-первых, с каких пор пенсии и соцвыплаты стали государственными выплатами, а не социальными. Ведь источник формирования у них совсем разный - госбюджет и, соответственно, Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования, бюджет которых формируются за счет соцвзносов, отчислений из заработной платы. Во-вторых, Конституцией и Законом «О защите персональных данных» гарантируется, что в личную жизнь, семейную, никто не может вмешиваться, в том числе и получать конфиденциальную информацию о человеке без его согласия. Поэтому положения закона о том, что Минфину не понадобится согласие человека на получение информации о его тратах, движениях по банковскому счету, является очень спорным. Но, в целом, идея хорошая - помочь нуждающимся и отказать шустрым обманщикам. Правда, вопрос: какой ценой?», - сказала адвокат.

Адвокат, управляющий партнер адвокатской компании «Борисенко и партнеры» Владислав Борисенко считает, что новый закон преследует правильные цели, государство должно иметь эффективный механизм контроля в области социальных выплат. Но нужно учитывать, что принятие закона – это лишь первый, и, в сравнении с последующей работой, весьма небольшой шаг. Сам по себе закон определяет только базовые вещи, предполагает разработку подзаконных актов и соответствующего программного обеспечения.

«Многих пугает то обстоятельство, что закон позволит специально созданному государственному органу получать информацию о денежных средствах на банковских счетах адресатов социальных выплат, то есть, огромного числа украинцев. Однако здесь стоит отметить, что аналогичная норма существовала в законодательстве с 2016 года, только наделяла она такими полномочиями Министерство финансов. Поэтому в этой части ничего революционного не произошло. На мой взгляд, то, чего стоит действительно опасаться, так это технических и организационных проблем. Ведь предусматривается обработка огромного объема информации, причем не только в автоматическом режиме. Мы уже имеем негативный опыт, связанный с работой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, и не хотелось бы получить повторение ситуации. Тем более, что в этом случае проблемы с проверкой данных могут отразиться на сроках оформления соответствующих выплат. Еще раз отмечу, что реализация закона – это очень сложная задача с технической точки зрения», - подчеркнул эксперт.

Юрист адвокатского объединения «Лучковский и партнеры» Александр Мисяц отмечает, что плюсами нового закона являются: объединение информации о получателях госвыплат из разных реестров, три вида проверки такой информации и размещения ее на специально созданной информационно-аналитической платформе. Важное значение имеет автоматизация процесса проверки государственных выплат и, как следствие, уменьшение вероятности бюджетных потерь от ошибок и мошенничества.

«Хотя есть и минусы. Пока трудно говорить о его возможной неэффективности. Но недостатки закона могут исказить и усложнить процесс получения госвыплат, причем обвинить кого-то конкретного в этой ситуации будет сложно, потому что виновный будет или «компьютер», или другая структура, с которой взаимодействует субъект госвыплаты, или орган, который будет осуществлять верификацию и мониторинг госвыплат. Вероятность возникновения недостатков данного законопроекта зависит от дальнейшей его реализации Кабмином и Минфином, качества функционирования новой информационно-аналитической платформы верификации, порядка взаимодействия органов, осуществляющих госвыплаты, и органа, который будет осуществлять верификацию и мониторинг, процедуры административного обжалования результатов верификации», - подчеркнул юрист.

По его словам, главный тезис закона - выплаты из государственного бюджета будут получать именно те, кому они необходимы. Пользу от его принятия, с учетом специфики, рядовые граждане почувствуют не сразу. Однако, закон является весомым вкладом в оптимизацию процесса государственных выплат.

Закон о верификации и мониторинге госвыплат ждет подписи президента. Если документ будет подписан, то вступит в силу на следующий день после официального опубликования. А с начала 2021 года заработают нормы о превентивной проверке, или о выяснении данных реципиента перед назначением ему госвыплаты. Вот тогда и станет понятно, все ли в документе верно прописано.

Нана Черная