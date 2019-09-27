В Украине 9 сетей обменников нарушали валютное законодательство

В этом перечне компании «Премиум финанс», «Аверс №1», «Финансовая гарантия», «Финод», «Конверсия», «Либерти финанс», «Магнат», «Октава финанс», «УФГ».

Национальный банк Украины по результатам проверок во втором квартале применил меры воздействия в форме письменного предупреждения к 9 небанковским финансовым учреждениям.

Читайте такжеДоллар после длительного падения подорожал: свежие курсы

Как сообщается на сайте НБУ, в перечне наказанных компании «Премиум финанс», «Аверс №1», «Финансовая гарантия», «Финод», «Конверсия», «Либерти финанс», «Магнат», «Октава финанс», «УФГ».

Отмечается, что регулятор обнародовал данные сведения в соответствии c Положением о валютном надзоре.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла закон о «сплите», предполагающий ликвидацию Нацкомиссии по госрегулированию рынков финуслуг и разделение ее функций между НБУ и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

В частности, Нацбанк с 1 июля 2020 года получит полномочия осуществлять надзор за 1900 финучреждений, включая страховые и факторинговые компании, кредитные союзы, ломбарды и компании, предоставляющие услуги по переводу средств.