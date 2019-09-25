Таможенный конфискат будут продавать в системе Prozorro - Нефедов

По словам главы Государственной таможенной службы, со времени запуска и функционирования системы электронных аукционов Prozorro государственный бюджет уже пополнился более чем на 20 млрд грн.

Весь таможенный конфискат будет выставлен на продажу при помощи системы электронных аукционов «Прозорро. Продажи», заявил на конференции по цифровизации управления государственными ресурсами глава Государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефедов.

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«Мое задание теперь уже – это дополнить систему (электронных аукционов – УНИАН), в том числе «Прозорро. Продажи», дополнительными активами для реализации. Первое, что могу пообещать, что мы выставим весь таможенный конфискат на «Прозорро. Продажи», - сказал он.

Кроме того, Нефедов сообщил, что со времени запуска и функционирования системы электронных аукционов Prozorro государственный бюджет уже пополнился более чем на 20 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября 2019 года Глава государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефедов сообщил о старте IT-аудита основных систем нового ведомства с целью определения «узких» мест и подготовки плана цифровой трансформации таможни до декабря текущего года. Кроме того, Нефедов заявил, что рассчитывает на запуск новой Таможенной службы в начале октября.

19 сентября Верховная Рада приняла закон № 1076 «О внесении изменений в Закон Украины «О публичных закупках» и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования публичных закупок», которым снижается уровень допороговых закупок в системе Prozorro до 50 тыс. грн с 200 тыс. грн.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Прозорро. Продажи» было создано в 2017 году для продажи активов неплатежеспособных банков по инициативе Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национального банка Украины, Министерства экономического развития и торговли и организации Transparency International Ukraine. За 2,5 года с помощью электронных аукционов «Прозорро. Продажи» государство заработало более 20 млрд грн.