Гривня ставит рекорды: какой будет осень на валютном рынке

Украинская гривня второй раз с начала года обновила трехлетний максимум. По состоянию на 11 сентября Национальный банк в соответствии с ситуацией на рынке установил официальный курс на уровне 24,88 гривень за доллар, что на 14 копеек выше предыдущего трехлетнего максимума, достигнутого в конце июля. Тенденция укрепления национальной валюты сохранилась и на следующий день, а официальный курс остался близким к максимальной отметке и составил 24,97 гривень за доллар.

Ситуация интересна по нескольким причинам. Ключевым фактором рекордного укрепления гривни в конце июля эксперты называли активный выкуп нерезидентами украинских облигации внутреннего государственного займа и связанный с этим приток валюты в страну. Теперь этот фактор себя исчерпал – если с начала года доля нерезидентов на рынке ОВГЗ демонстрировала бурный рост, то в конце июля этот показатель замер на отметке в одиннадцать процентов и остается таким до настоящего времени.

Статистика по итогам последнего аукциона пока не обнародована, но, как прокомментировал УНИАН правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца, значительных покупок на этих торгах со стороны нерезидентов не было.

«Большая часть спроса была на валютные облигации, – прокомментировал Буца. – В целом, влияние нерезидентов на валютный рынок более растянуто во времени, потому я бы проанализировал влияние других факторов».

Помимо снижения притока валюты в страну из-за остывшего интереса иностранцев к украинским облигациям, в начале сентября Министерство финансов Украины погасило крупнейшие долговые платежи в валюте, заплатив свыше миллиарда долларов по евробондам 2015 года выпуска и процентам. Этот факт также удивительным образом прошел для рынка незамеченным, что непривычно на фоне резких курсовых колебаний в период крупных долговых выплат в предыдущие годы.

Не нарушила спокойствие рынка и пришедшая осень, которая ранее сопровождалась сезонными волнениями и ростом спроса на валюту. И все это на фоне масштабной отмены Национальным банком ограничений на рынке, включая полную отмену лимитов на вывод за пределы Украины дивидендов и средств от продажи ценных бумаг, а также обязательной продажи валюты.

«В целом на рынке наблюдается преимущественно чистое предложение валюты. С начала года НБУ выкупил в резервы около трех миллиардов долларов», - сообщили УНИАН в пресс-службе регулятора.

Можно констатировать, что вопреки высказываемым в течение года опасениям экспертов, прежние факторы дестабилизации курса гривни больше не работают.

Кто же делает погоду на валютном рынке, и какие прогнозы на осень?

Факторы роста

Как пояснил в комментарии УНИАН старший аналитик «Райффайзен Банка Аваль» Михаил Ребрик, гривня встретила осень рекордным ростом прежде всего благодаря жесткой монетарной политике НБУ, который продолжает удерживать учетную ставку на относительно высоком уровне.

«Ограниченное предложение гривни и существенный процентный дифференциал, сложившиеся в силу жесткой монетарной политики НБУ, делают невыгодным удержание длинных позиций в иностранной валюте. Это ослабляет спекулятивные мотивы, а также в силу дороговизны кредитования стимулирует экспортеров к реализации валютной выручки для покрытия потребности в оборотных средствах», - пояснил он.

В дополнение к этому фактору, крепкой позиции гривни способствует благоприятная конъюнктура на мировом рынке для украинских экспортеров-аграриев, которые спешат реализовать рекордный урожай зерновых. Эксперт напомнил, что с начала 2019-2020 маркетингового года (июль 2019 – июнь 2020) Украина экспортировала почти десять миллионов тонн зерновых, что в полтора раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Существенную поддержку предложению валюты на рынке оказывают также экспортеры-металлурги.

Одновременно с этим, как отметил Ребрик, ощущается снижение активности на украинском рынке импортеров, что, по его мнению, не может быть следствием исключительно существенного снижения мировых цен на природный газ и сокращения потребности в его закупках благодаря накопленным рекордным запасам в подземных хранилищах.

«Ослабление импорта выглядит несколько странным на фоне укрепления курса гривны, что благоприятно для импортеров, и на фоне, в целом, сильного потребительского спроса. Возможно, это как-то связано с реформированием таможни и борьбой с контрабандой», - предположил эксперт.

По его словам, фундаментальные факторы сложились в пользу сильной гривни в краткосрочном периоде, и она могла бы укрепиться еще сильнее, но этот процесс сдерживается покупками валюты со стороны НБУ. То есть, регулятор пытается сгладить резкое укрепление гривни, чтобы не допустить повторения июльского сценария, когда в результате активных поступлений валюты от нерезидентов-покупателей украинских ОВГЗ, гривня за считанные дни выросла к доллару на четыре процента.

К слову, помимо Нацбанка, непосредственным участником июльского инцидента на валютном рынке был украинский Минфин.

Работа над ошибками

По мнению заместителя главы правления «Ситибанка» Владислава Сочинского, критика в адрес Министерства финансов была бы справедлива еще два месяца назад – в период рекордной продажи ОВГЗ нерезидентам.

«Долгосрочные бумаги, как правило, выкупают нерезиденты. Теперь Минфин ввел лимиты на размещение ОВГЗ, чтобы не допускать чрезмерного предложения валюты. Если раньше были размещения ОВГЗ по пять миллиардов гривень, для их покупки нерезиденты заводили в страну по двести миллионов долларов. Такое предложение валюты на нашем межбанковском валютном рынке ежедневным объемом в 300-450 миллионов без помощи Нацбанка закрыть невозможно», - пояснил эксперт.

По его словам, проведение крупных ОВГЗ-аукционов до конца года маловероятно, так как Минфин уже выполнил план внутренних заимствований и сейчас использует квоту внешних выпусков. Кроме того, предстоящие в этом году погашения по этим облигациям в объеме около 35 миллиардов в гривневом эквиваленте можно запросто рефинансировать, привлекая на еженедельном аукционе по два-три миллиарда гривен. И такие объемы не спровоцируют чрезмерного притока валюты от нерезидентов.

Говоря о факторах устойчивости гривни, помимо высокого предложения валюты со стороны аграриев, Сочинский отметил отсутствие давления со стороны наличного рынка и сохранение жесткой фискальной дисциплины.

«Нет резких оттоков или притоков гривни с казначейского счета в банковскую систему. Валютный рынок сбалансирован. Нацбанк время от времени выкупает излишки валюты. К примеру, вчера они выкупили двадцать миллионов долларов. Резервы растут», - обнадежил эксперт.

Под зонтиком МВФ

Наилучшим гарантом хорошего самочувствия гривни в осенние месяцы эксперты традиционно считают «зонтик» поддержки Международного валютного фонда, прогнозируя положительный эффект для курсовой стабильности в случае подписание нового соглашения с Фондом.

Скептики могут привести пример Аргентины, которая в свое время получила значительно более серьезный пакет помощи от МВФ, но теперь оказалась на пороге очередного дефолта. И вспомнить об угрозе надвигающейся мировой рецессии, от которой могут пострадать все развивающиеся рынки.

Сочинский не видит риска повторения аргентинского сценария в Украине.

«Это проблема отдельной страны, а не рынка в целом. В Аргентине инвесторы увидели риск прихода к власти популистов и реструктуризации долга, что и привело к оттоку капитала. Но в этот же период – в августе – никто из нерезидентов не продавал украинские облигации, так же, как и облигации других стран, с которыми нас можно сравнивать, - Египта, Турции, Нигерии», - пояснил он.

В то же время, эксперт допускает, что в случае глобального оттока капитала с развивающихся рынков под давлением торговых войн между США и Китаем инвесторы могут сократить вложения в рисковые активы. Но в перспективе ближайших двух месяцев такой угрозы он тоже не видит.

По словам Сочинского, сейчас рынок наоборот готовится к тому, что Нацбанк продолжит снижать учетную ставку, и до конца года она может быть снижена еще на полтора процентных пункта. Это приведет к дальнейшему снижению доходности по ОВГЗ, но она все равно останется достаточно высокой.

Михаил Ребрик, в свою очередь, допускает, что сезонный рост активности импортеров, а также ослабление продаж валюты со стороны нерезидентов-инвесторов в ОВГЗ и возможная покупка ими валюты для конвертации полученных доходов по этим облигациям могут подтолкнуть гривню к некоторому ослаблению.

«В базовом сценарии во второй половине осени мы ожидаем возврата курса гривни в диапазон 25,5-26,5 гривень за доллар с возможным ситуативным ослаблением до 27,5 гривень за доллар», - прогнозирует эксперт.

В завершение стоит отметить, что провал переговоров с МВФ может стать негативным фактором для валютного курса. Как раз в среду, 11 сентября, в Киев прибыла миссия Фонда. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе брифинга после заседания Кабинета министров анонсировал старт переговоров о новой программе, обещая найти общий язык с кредитором по всем позициям, включая вопрос «ПриватБанка».

А тем временем, «ПриватБанк» по стечению обстоятельств сообщил о прибытии в свой центральный офис группы лиц при поддержке спецназа полиции для проведения обыска.

Вполне возможно, что фактор МВФ, также, как и рассмотренные нами привычные факторы, больше не играет столь значительную роль в судьбе гривни. Но, с другой стороны, проверка этой теории может обойтись украинцам очень дорого.

Ольга Гордиенко