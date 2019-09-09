Нацбанк отменил ограничения на вывод капитала для иностранцев

Регулятор отменил ограничения на вывод иностранными инвесторами средств от продажи ценных бумаг и корпоративных прав.

Национальный банк Украины отменил ежемесячный лимит в сумме 5 млн евро на репатриацию средств от продажи ценных бумаг, корпоративных прав, а также средств, полученных в результате снижения уставных капиталов юридических лиц и выхода из хозяйственных обществ иностранными инвесторами.

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Как сообщается на сайте НБУ, данные нововведения вступают в силу с 10 сентября.

Также регулятор расширил перечень разрешенных операций по счетам нерезидентов. В частности, на текущие счета физических лиц-нерезидентов разрешено зачисление гривневых дивидендов, процентных доходов по ценным бумагам и других доходов по объектам прав собственности в Украине, не связанных с их отчуждением, продажей, ликвидацией или снижением уставного капитала.

По оценкам НБУ, данная новация вместе с ранее отмененным ограничением на репатриацию дивидендов позволяют нерезидентам гибко распоряжаться собственными средствами и будет способствовать дальнейшему притоку инвестиций в Украину.

Кроме этого, во избежание разночтений Нацбанк уточнил, что действующий e-лимит в 2 млн евро в год для инвестиций юридических лиц-резидентов за границу распространяется также на приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов и облигаций внешнего государственного займа Украины.

Как сообщал УНИАН, с введением в действие в Украине в феврале текущего года нового Закона «О валюте и валютных операциях» на рынке перестали действовать порядка тридцати ограничений.

Кроме того, в этом году Нацбанк полностью отменил обязательную продажу валютной выручки экспортерами, норму по предварительному депонированию гривни для покупки валюты, ограничения на репатриацию дивидендов и разрешил бизнесу покупать валюту за кредитные средства в гривне без ограничений.