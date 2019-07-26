ЕЦБ собирается стимулировать экономику Еврозоны

Базовая процентная ставка остается на прежнем уровне - 0,0 процента, решил главный Европейский центробанк.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг, 25 июля, ожидаемо не изменил своих базовых процентных ставок.

Базовая ставка по кредитам остается на рекордно низком уровне в 0,0 процента, сообщили в ЕЦБ в немецком Франкфурте-на-Майне, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters. Этот показатель сохраняется с марта 2016 года.

Ставка по депозитам также остается неизменной - на уровне минус 0,4 процента. Таким образом, банки должны продолжать платить регулятору 0,4 процента годовых, если хранить избыточные средства в ЕЦБ. Впервые минусовую ставку по депозитам ЕЦБ ввел в 2014 году.

Вместе с тем ЕЦБ изменил свой прогноз и теперь ожидает, что ключевые ставки останутся на нынешнем или более низком уровне по крайней мере до конца первой половины 2020 года или до тех пор, пока инфляция не вернется на намеченный финансовым регулятором уровень в два процента. Как отмечается, в июне уровень инфляции составил 1,3 процента.

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Кроме этого, Совет управляющих Европейского центробанка поручила компетентным органам изучить различные варианты поддержки европейской экономики, в том числе изменение прогноза по ставкам, внедрение многоуровневой системы начисления ставки на депозиты банков, а также возможность возобновления программы выкупа облигаций, которая завершилась в декабре 2018 года. В ЕЦБ надеются, что низкая депозитная ставка будет стимулировать банки предоставлять кредиты и, соответственно, будет стимулировать рост экономики.

Председатель ЕЦБ Марио Драги после заседания заявил, что центробанк намерен действовать, чтобы предотвратить угрозу для экономик 19 стран-членов Еврозоны из-за замедления глобальной экономики и крайне низкой инфляции.

При этом он отметил, что вопрос снижения ставки не обсуждался на прошедшем заседании Совета ЕЦБ.

Как отмечает агентство dpa, аналитики прогнозируют, что среди мер, направленных на оживление экономики, ЕЦБ может прибегнуть к снижению процентов по депозитам с минус 0,4 до минус 0,5 процента.

Ранее УНИАН сообщал, что некоторые банки Швейцарии начали выдавать институциональным заемщикам кредиты по отрицательной ставке. Нацбанк Швейцарии уже несколько лет сохраняет процентную ставку на отрицательном уровне. Стоимость швейцарского франка остается высокой, а инфляция - низкой.