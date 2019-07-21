Представитель президента в правительстве рассказал, что будет с ценой на газ

По его словам, если "Газпром" будет пытаться блокировать транзит газа через Украину, то это может привести к тому, что цена на газ повысится.

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус рассказал, от чего будет зависеть и изменится ли цена на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в штабе партии "Слуга народа".

"Что будет в будущем - зависит от нескольких факторов. Первый фактор - это взаимоотношения с транзитом газа, взаимоотношения с "Газпромом" из РФ, и что будет с балансом газа по состоянию на декабрь, январь, февраль. Если" Газпром "пытается блокировать всеми способами транзит газа через Украину, то это может вызвать определенный дефицит и может привести к тому, что у нас цена газа пойдет вверх", - прогнозирует он.

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Если же этот вопрос будет решен, то, по словам Геруса, "будет проще".

"И в принципе сейчас идет закупка и закачка газа, пока он дешевый, в максимальных объемах в наши подземные газовые хранилища, чтобы мы были готовы к зиме. Соответственно, если мы максимально подготовимся, если мы закачаем газ, если мы еще при этом и сократим наше потребление, в том числе с помощью энергоэффективности, и если у нас все-таки решится вопрос с транзитом, то, я думаю, что ситуация будет довольно стабильной, и в принципе каких-то волнений там не будет - ни по поводу нехватки газа, ни по поводу какой-то супервысокой цены газа", - добавил Герус.

Как сообщал УНИАН, ранее Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" рассчитала новую цену на природный газ для нужд населения и других потребителей по специальным обязательствам, которая будет действовать в июле.