Лагард «ушла». Что ждет Украину в отношениях с МВФ

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, в связи с номинированием ее на должность главы Европейского центробанка, подала заявление об отставке. Оно вступит в силу 12 сентября. До этого времени исполнять обязанности главы Фонда будет Дэвид Липтон.

«Я встретилась с Исполнительным советом и подала заявление об увольнении из Фонда с 12 сентября 2019 года. Объявленный ранее отказ от обязанностей директора-распорядителя будет действовать до того времени. Учитывая большую ясность процесса моего выдвижения на пост президента ЕЦБ и время, которого это требует, я приняла это решение в интересах Фонда, поскольку это ускорит процесс выбора моего преемника… Исполнительный совет предпримет необходимые шаги для продвижения вперед в процессе выбора нового директора-распорядителя. Дэвид Липтон остается исполняющим обязанности директора-распорядителя», – заявила Лагард.

Окончательное решение относительно кандидатуры Лагард на должность руководителя ЕЦБ будет принято на осеннем саммите стран Евросоюза. Если это произойдет, 31 октября Лагард заменит на посту главы Европейского центрального банка итальянца Марио Драги.

Лагард работает директором-распорядителем МВФ с 2011 года. Срок ее полномочий истекал в июле 2021 года. Пост председателя МВФ, по традиции, занимает европеец, в то время как пост главы Всемирного банка –представитель США. Так что официально Лагард сменит представитель ЕС.

Читайте такжеДавление долгов: снова берем взаймы, чтобы рассчитаться по старым "кредитам"

Кадровые перемены в МВФ происходят в сложный период отношений Фонда с Украиной. Дело в том, что в октябре 2018 года стороны достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by объемом 3,9 млрд долларов, которая заменила программу расширенного финансирования (EFF) на 17,5 млрд долларов, утвержденную в марте 2015 года.

Стоит отметить, что, в отличие от расширенного финансирования, предоставляемого странам, которые нуждаются в срочной помощи во время кризиса, stand-by рассчитана на страны, экономика которых стабильна и растет, но нуждается в поддержке в определенных вопросах. Наибольшая текущая проблема Украины – пик миллиардных выплат долгов предыдущих лет.

По программе stand-by уже в декабре 2018 года Украина получила первый транш в 1,4 млрд долларов. По договоренности, судьбу очередных кредитов - а их в нынешнем году ожидалось два – по 1,3 млрд долларов в мае и ноябре, традиционно, решает миссия МВФ. По плану, она должна была посетить нашу страну 15 мая и 15 ноября. Но сначала в Киев в марте приехала «техническая» миссия, которая не делала каких-либо заявлений. Затем в мае прибыла уже официальная миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом для обсуждения последних политических и экономических событий, которые напрямую связаны с внеочередными парламентскими выборами, а значит и со сменой правительства.

«Команда специалистов МВФ имела очень плодотворные дискуссии с властями Украины, включая президента Зеленского, о пересмотре программы stand-by между Украиной и МВФ. Эксперты МВФ пришли к выводу о реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. Миссия готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство определится с приоритетами своей политики», - заявил ван Роден.

Другими словами, график выделения траншей срывается. Да и обязательства Украины перед Фондом пока не выполнены в полном объеме. Основные маяки МВФ - старт большой приватизации, которая пятый год не сдвигается с мертвой точки, до сих пор не принятый Радой закон «сплит», подразумевающий оптимизацию госрегулирования рынков финансовых услуг, а также активизация борьбы с коррупцией, в том числе возобновление уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский уверен в продолжении сотрудничества с Фондом, правда, уже в новом «формате».

«Мы хотим углублять сотрудничество. Сегодня мы провели встречу с делегацией МВФ, во время которой была подтверждена поддержка Украины. Мы готовы присоединиться к новой программе после формирования нового правительства», - заявил глава государства, подчеркнув, что Украина достигла макроэкономической стабильности и готова продолжить реализацию реформ после избрания новой Верховной Рады.

Нацбанк также заявляет о новой программе сотрудничества с МВФ и старте консультаций после парламентских выборов.

«Думаю, что консультации по новой программе, как говорили представители Фонда, могут начаться после парламентских выборов и формирования нового правительства», - сказал глава НБУ Яков Смолий.

По его словам, консультации относительно новой программы хоть и не начинались, но Нацбанк находится в постоянном диалоге с МВФ.

В то же время, регулятор не ожидает, что новая программа с Международным валютным фондом будет в таких же объемах, как и в 2015 году (17,5 млрд долларов). «Мы не ожидаем, что программа будет иметь такой же объем, как программа 2015 года. Все-таки главная задача программы – пополнение резервов», - сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, добавив, что ситуация в переговорах с МВФ достаточно положительная, единственным принципиальным вопросом является возобновление ответственности за незаконное обогащение.

«Относительно остального - больших проблем мы не видим», - отмечают в НБУ.

Точка отсчета новых отношений

Эксперты считают, что, на данный момент, особого риска от неполучения очередных траншей МВФ, нет. В краткосрочной перспективе Украина сможет удержать макрофинансовую стабильность – резервы выдержат долговую нагрузку. Но стратегически сотрудничество с Фондом необходимо. И тут не важно, кто его возглавит. Это - своеобразный лакмус для инвесторов. Кроме того, «заморозка» отношений с МВФ может лишить нашу страну поддержки Всемирного банка и фининститутов ЕС. А структура новой программы с Фондом напрямую будет зависеть от будущего правительства.

«Не думаю, что уход Лагард как-то повлияет на дальнейшее сотрудничество между МВФ и Украиной. Политика Фонда в отношении отдельных государств не меняется после отставки его директора-распорядителя, в круг обязанностей которого входит лишь организация повседневной деятельности Фонда. Однако программа сотрудничества может быть пересмотрена после формирования в Украине нового правительства, которое имеет полное право на изменение условий в подписанном ранее меморандуме. Все будет зависеть от распределения мест в парламенте, но разрыва отношений с Фондом ожидать не следует, поскольку все возможные участники будущей коалиции выступают за продолжение сотрудничества», - прокомментировал ситуацию эксперт аналитического центра DiXi Group Геннадий Рябцев.

Читайте такжеКогда ожидать старта новой программы с МВФ и сколько денег получим: в НБУ дали прогнозы

Эксперт по международному и налоговому праву Святослав Дубина подчеркивает, что политика взаимодействия Украины с внешними донорами формируется их бенефициарами. Если говорить об МВФ, то это 5-8 ключевых стран мира, которые фактически финансируют данную международную финансовую структуру и назначают исполнительных директоров. В их интересах и работает Исполнительный совет МВФ как инструмент политико-экономического влияния. Кто эту политику будет озвучивать и реализовывать – решать именно бенефициарам этой международной финансовой организации.

«Политику работы с МВФ от Украины формирует правительство и президент. К сожалению, в последнее время как Кабмин, так и бывший президент не демонстрировали попытки отстаивать интересы Украины и противостоять той роли ресурсного придатка, которую ей отводят экономические игроки. Поэтому ожидать изменения политики в отношении Украины после смены руководителя МВФ не приходится. А поменяется ли политика Украины в работе с МВФ после перезагрузки правительства – это вопрос. Но не исключено, что будут кардинальные изменения в сотрудничестве», - сказал эксперт.

Специалист Dragon Capital Сергей Фурса также считает, что уход Лагард ничего не означает для Украины, так как это никак не влияет на программу сотрудничества нашей страны с Фондом - ее продолжение не зависит от фамилии главы МВФ.

«Сейчас важно - будет ли правительство-технократ, или традиционный набор квот от парламентских фракций. В любом случае, нас ждет новая программа с МВФ, и она нужна. Как мы ее будем выполнять, зависит только от украинского правительства», - резюмировал Фурса.

Глава совета Национального банка Богдан Данилишин также подчеркивает, что МВФ принимает решение о финансировании на коллегиальной основе, поэтому смена главы Фонда ничего не меняет: «У Украины всегда были теплые отношения с Кристин Лагард, но определенно это никак не могло влиять на решения Фонда. Так будет и при новом директоре-распорядителе, которого изберет МВФ. Что касается новой программы сотрудничества, то для ее подписания нужно дождаться результатов выборов, а затем формирования новой коалиции, вероятного обновления правительства, и только потом, после формирования ветвей власти, являющихся подписантами меморандума с Фондом, можно начинать переговоры о ней».

По словам главы экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Бориса Кушнирука, когда речь идет о новой программе сотрудничества с МВФ, это означает, что предшествующая ей программа фактически не будет выполнена, средств по ней Украина уже не получит. Да и гарантированно технологически наша страна их получить в этом году не сможет.

«Ранее сентября в Украину миссия МВФ не приедет - только после того, как новый парламент сформирует состав правительства, которое, в свою очередь, должно определиться с программой своей деятельности. Кроме того, Фонд не даст согласия на новую программу поддержки, пока не будет одобрен бюджет на 2020 год. Поэтому ранее января получить транш МВФ – не реально. Но не так важны средства Фонда. Резервы Нацбанка в этом году могут пережить выплату по внешним долгам. Главное – сигнал инвесторам, что сотрудничество продолжится. Причем предложения новой власти Фонду должны учитывать обязательства Украины перед ним. Поэтому, независимо от того, кто будет возглавлять Фонд, поведение Украины будет играть решающую роль», - подытожил эксперт.

В это воскресенье в Украине состоятся парламентские выборы. В сентябре новый состав Рады будет определяться с формированием правительства. От того, каким оно будет, зависит судьба отношений с Международным валютным фондом. Так что кульминация этой истории не за горами.

Нана Черная