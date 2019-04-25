Нацбанк ожидает прибытия миссии МВФ в середине мая
15:23, 25 апреля 2019Финансы
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По результатам работы миссии руководство Фонда примет решение о предоставлении Украине очередного транша кредита.
Иллюстрация REUTERS
Национальный банк Украины ожидает прибытия миссии ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда в середине мая, как и планировалось.
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Об этом сообщил журналистам глава НБУ Яков Смолий в ходе брифинга.
"Мы ожидаем приезда миссии в середине мая, как и планировалось", - сказал Смолий.
По его словам, по результатам работы миссии руководство Фонда примет решение о предоставлении Украине очередного транша кредита.
Также Смолий сообщил, что условия программы с МВФ для получения очередного транша, касающиеся работы НБУ, выполнены.
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