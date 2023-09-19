В подземных газовых хранилищах накоплено 14,7 млрд кубометров.

Украина досрочно завершила накопление необходимых 14,7 миллиарда кубометров газа. Этого достаточно, чтобы пройти отопительний сезон 2023.

"Общий объем природного газа в подземных хранилищах достиг 14,7 млрд кубометров. Итак, план Кабинета Министров Украины по достижению показателя прогнозного баланса природного газа в хранилищах, необходимого для прохождения отопительного сезона, удалось выполнить досрочно", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства энергетики Украины.

Как отмечают в ведомстве, такого результата удалось достичь благодаря эффективной работе нового менеджмента НАК "Нафтогаз Украины" и слаженной работе всех компаний газовой сферы.

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Общая возможная емкость украинских подземных хранилищ газа составляет 31 миллиард кубометров. К предстоящему отопительному сезону запланировано было накопить 14,7 миллиарда кубометров природного газа.

Уже сейчас свободный остальной объем подземных хранилищ арендуют у нас иностранные компании для хранения своего газа.

Кроме того, этой зимой в Украине будет избыток запасов голубого топлива. Это позволит дополнительно поставлять газ электростанциям для выработки электроэнергии.

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