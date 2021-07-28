В прошлом году "нормализованный" чистый убыток "Нафтогаза" составил 6,4 миллиарда гривень.

Кабинет министров принял решение уволить предыдущее руководство НАК "Нафтогаз Украины", в частности, в связи с неудовлетворительными показателями по добыче газа. Из-за проблем с добычей компании сейчас придется потратить 2 млрд долларов.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Мы сейчас как страна платим очень высокую цену за провалы, например, в добыче 2019-2021 годов. Если бы программа добычи была выполнена хотя бы в части уже старых участков, то НАК этим летом не импортировал бы газ на 2 млрд дол. Из-за того, что НАК не привлек масштабные зарубежные инвестиции, сейчас только госкомпания тратит немалые деньги на очень рискованные проекты в разведке запасов газа", — заявил он.

Также он рассказал об убытках НАК в 2020 году.

"Убыток в 2020 году составил 19 млрд гривен. И это манипуляция утверждать, что убытки в отчетности за 2020 год какие-то не такие, что на самом деле, если посмотреть на "другие" показатели, то все хорошо… В развитых странах за подобные манипуляции должные лица могут попасть в тюрьму… Наш расчет, который соответствует стандартной практике, в отличие от подхода оппонентов, показывает ту же картину, что и чистый убыток в отчетности по международным стандартам за 2020 год: результаты НАКа были негативными. Так, "нормализованный", то есть без неповторяющихся и без неоперационных статей, чистый убыток за 2020 год составил 6,4 млрд грн. "Нормализованный" свободный денежный поток в 2020 году — минус 12 млрд гривен", — отметил он.

Глава НАК опроверг заявления предыдущего руководства компании относительно общемировой тенденции плохих результатов по добыче газа в 2020 году.

"Невыполнение программы по уже давно полученным разрешениям превышает невыполнение по новым, и тут переложить вину не на кого. Некорректно также оправдывать плохие результаты исключительно внешними факторами, мол, смотрите, плохо было у всех. Если посмотреть на ближайшие аналоги НАКа, национальные нефтегазовые компании наших соседей, Румынии и Польши, то они были прибыльными в 2020 году. И сравнение с ними куда более корректное, чем с глобальными частными нефтегазовыми гигантами", — заявил глава "Нафтогаза".

Автор: Станислав Кожемякин