Взрывы в районе станции слышали в течение 20 минут.

Ночью 28 ноября эксперты МАГАТЭ зафиксировали несколько взрывов неподалеку от Хмельницкой АЭС. Той ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину дронами.

Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте Международного агентства по атомной энергии. Группа, наблюдающая за ситуацией на Хмельницкой атомной электростанции сообщила, что находясь в своих помещениях, слышала той ночью несколько взрывов в непосредственной близости к АЭС. Они звучали в течение 20 минут.

Отмечается, что сама станция не пострадала. Однако этот инцидент показал, что пока в Украине идет война, все АЭС на ее территории остаются в опасности, подчеркнул генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Видео дня

"Значительное внимание мира – и это правильно – сосредоточено на очень реальных опасностях, с которыми сталкивается Запорожская атомная электростанция, (...) поскольку она расположена на линии фронта. Но вчерашнее событие (28 ноября – ред.) служит напоминанием о том, что мы не должны забывать о других ядерных объектах в Украине, которые также потенциально подвергаются ракетным и другим атакам. Все украинские ядерные объекты остаются уязвимыми либо непосредственно, если их поразит ракета, либо косвенно, если нарушается их внешнее электроснабжение. По всей Украине продолжает сохраняться крайне нестабильная ситуация с ядерной безопасностью", – добавил он.

Ситуация на украинских АЭС

20 ноября министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что все энергоблоки украинских АЭС подключены к энергосистеме. Масштабную ремонтную кампанию на атомных станциях завершили еще до наступления холодов.

Между тем на оккупированной Запорожской АЭС ситуация с каждым днем ухудшается. Недавно станция оказалась на грани катастрофы – 26 ноября ЗАЭС в течение всего дня находилась на грани блэкаута.

Вас также могут заинтересовать новости: