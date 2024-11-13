Отмечается, что вечером ограничения будут отменены.

В некоторых областях Украины ввели графики ограничения мощности для предприятий. Решение принято в связи с дефицитом в энергосистеме.

По информации "Прикарпатьеоблэнерго" и "Волыньоблэнерго", такие графики введены для небытовых потребителей в Ивано-Франковской и Волынской областей в среду с 07:00 до 20:00.

"13 ноября временно вводятся ограничения мощности для бизнеса и промышленных потребителей. Ограничения будут действовать в течение дня. Вечером, после устранения замечаний к работе оборудования - ограничения будут отменены", - говорится в сообщении "Укрэнерго".

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Решение принято в связи с дефицитом мощности в украинской энергосистеме из-за повреждения инфраструктуры в результате российских ударов и снижения температуры. В то же время энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается. При этом графики не распространяются на население.

В облэнерго призвали рационально потреблять электроэнергию, в частности, не включать мощные электроприборы с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 21:00.

На фоне угрозы массированного удара региональные операторы "Укрэнерго" сообщили о применении превентивных мер. соответствующие меры применили в Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Житомирской, Николаевской и Сумской областях, а также в Киеве.

Отмечается, что такие меры будут применяться для минимизации ущерба во время российских атак.

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