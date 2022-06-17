Реализация проекта, среди прочего, будет способствовать выполнению Украиной международных обязательств по декарбонизации.

В Украине будет создана национальная сеть зарядных станций для электрического транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Первым шагом для реализации соответствующего проекта стало подписание сегодня меморандума о партнерстве и взаимодействии между ГП "НАЭК "Энергоатом" и АБ "Укргазбанк".

Согласно положениям меморандума, стороны договорились начать совместную реализацию проекта с использованием финансовых возможностей "Укргазбанка" и производственно-технического потенциала "Энергоатома" как крупнейшего производителя электроэнергии в Украине.

"Сегодня сделан еще один важный шаг по развитию инфраструктуры электрического транспорта и создание национальной сети зарядных станций в Украине, определены источники финансирования для развития сети на территории всей страны", - отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время подписания документа.

По его словам, реализация этого проекта также способствует выполнению Украиной международных обязательств по декарбонизации.

"Мы ускоряем достижение углеродной нейтральности экономики Украины, а также уменьшение загрязнения окружающей природной среды", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на рынке топлива. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо должны были быть не выше 58 грн за литр, а на бензин – не выше 52 грн за литр.

Позже Госпотребслужба начала проверки АЗС из-за завышенных цен на топливо.

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