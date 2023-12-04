Средняя розничная цена на бензин А-95 в Украине уменьшилась на 26 копеек за литр - до 54,07 гривень за литр.

В Украине наблюдается ценовой демарш в отношении стоимости топлива: в течение выходных средняя розничная стоимость на бензин А-95 уменьшилась на 26 копеек - до 54,07 грн/л.

В свою очередь цена на А-95+ упала на 45 копеек - до 57,12 грн/л, на дизтопливо - на 25 копеек (до 54,03 грн/л). Об этом свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

В крупных сетях ОККО и WOG бензин марки А-95 подешевел на 1 гривну, до 56,99 грн/л. Стоимость бензинов А-95 с улучшенными показателями качества и дизтоплива в этих сетях также снизилась на 1 гривну, до 58,99 грн/л и 55,99 грн/л соответственно.

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На 1,2 гривни подешевели все виды топлива на станциях столичной сети АЗС KLO: бензин А-95 - до 53,19 грн/л, А-95+ - до 54,59 грн/л, ДТ - до 53,09 грн/л.

На 1-2, 8 гривни цены на топливо снизили сети Ovis, VostokGaz, Neftek и другие.

Ситуация с горючим в Украине - что известно

21 ноября директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн сообщал, что на рынке нет признаков дефицита бензина и дизельного топлива в отличие от сжиженного газа.

23 ноября он сказал, что наиболее массово исчез газ в сети "Привата". При этом там, где газ пока остался, цены выросли до 39,6 грн/л. Перебои с поставками также наблюдаются на АЗС UPG, Socar, MOTTO, БРСМ и Avantage.

Также, по словам эксперта топливного рынка Куюна, в связи со снижением цен на нефть тренд на снижение цен на топливо в украинских АЗС имеет положительную динамику.

За ноябрь средняя цена по стране на бензин марки А-95 уменьшилась на 1,16 гривны и составила 54,36 грн/л, бензин А-95+ подешевел на 79 копеек, - до 57,57 грн/л, а дизельное топливо - на 1,37 гривни, - до 54,30 грн/л, следует из данных ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

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