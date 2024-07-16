Аварийные отключения применяются в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Кировоградской областях.

В семи областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии из-за аномальной жары и выхода из строя оборудования на одном из энергообъектов.

В частности, сегодня утром в "Полтаваоблэнерго" заявили, что по распоряжению НЭК "Укрэнерго" в регионе применен график аварийных отключений.

Аналогичное сообщение обнародовало "Сумыоблэнерго".

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"По указанию НЭК "Укрэнерго", график аварийных отключений на территории Сумщины введен для всех 10 очередей. Энергетики работают для стабилизации ситуации!" - пояснили в облэнерго.

В свою очередь в "Харьковоблэнерго" отметили, что в связи с аномальной жарой в Харьковской области, кроме почасовых, применяются также графики аварийных отключений.

Кроме того, экстренные отключения электроэнергии введены и в Днепропетровской области.

"Из-за увеличения дефицита электроэнергии в Днепропетровской области введены экстренные отключения света. Почасовые графики не действуют", - сообщили в "ДТЭК Днепровские электросети".

Позже в "Укрэнерго" заявили, что ночью вышло из строя оборудование на одном из энергообъектов, что привело к увеличению дефицита электроэнергии в системе. Поэтому до конца суток действуют четыре очереди графиков отключений.

"В 10:00 "Укрэнерго" отдало команду на применение аварийных отключений в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях", - говорится в сообщении.

В компании заверили, что энергетики уже работают над восстановлением и возвращением оборудования в работу.

Ситуация с отключениями света в Украине - что известно

Последние атаки России на энергетические объекты Украины привели к потере мощностей энергосистемы и введению графиков отключений света.

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что улучшение ситуации в украинской энергосистеме следует ожидать с 20-х чисел июля. В частности, планируется завершить ремонтные работы на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме. Таким образом отключения будут не такими длительными.

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