В ручном режиме: кому Кабмин поможет с газовыми тарифами, а кто остался за бортом

Кабинет министров ввел льготный тариф на газ для производителей социально значимых продуктов питания. Но, к сожалению, это не станет выходом из критической ситуации. В помощи нуждается десяток отраслей экономики, которым, на фоне аномальных цен на энергоносители, грозит остановка предприятий.

Цены на газ в Украине бьют рекорды. Накануне Нового года ключевые производители продуктов питания были вынуждены обратиться к правительству с просьбой ограничить газовые тарифы, поскольку подорожание голубого топлива за 2021 год более чем в десять раз грозит остановкой их предприятий. Для выхода из критической ситуации Кабинет министров своим постановлением ограничил наценку при поставке газа (исключительно собственной добычи) производителям социально значимых продуктов питания. Но этим вызвал негодование. В чем проблема?

Помощь "избранным"

В правительстве отмечают, что "предельный уровень надбавки к цене газа собственной добычи (без учета рентных платежей) составит не более 24% при его поставке компаниям, занимающимся производством продовольственных товаров, имеющих существенную социальную значимость". Речь идет о производителях муки пшеничной, молочки, хлеба, яиц, курятины и подсолнечного масла.

Торговая надбавка на поставку газа собственной добычи для удовлетворения потребностей этих сфер устанавливается на уровне не выше 1%.

Принятая Кабмином мера будет действовать "в течение карантина, но не дольше, чем до 30 апреля 2022 года".

К списку продуктов, подорожание которых производители должны декларировать заранее, Кабмин добавил батон и подсолнечное масло. А наценка на хлеб ржано-пшеничный и батон ограничена 10%.

Кроме того, вдогонку к постановлению Кабмина, Министерство аграрной политики и продовольствия подписало с производителями продуктов питания меморандум о стабилизации цен на газ собственной добычи, которым ограничивается наценка на добытый в Украине энергоресурс на уровне 25%. Это, как утверждают в ведомстве, позволит избежать подорожания продовольствия в Украине и его дефицит.

"Подписание меморандума - свидетельство того, что взаимопонимание между государством и бизнесом существует, компромиссные решения найдены. Мы хотим предложить отрасли, в условиях повышения цен на энергоносители, через энергетическую биржу обеспечить их газом собственной добычи по доступной цене", - подчеркнул глава Минагропрода Роман Лещенко.

Впрочем, если взглянуть на список подписантов меморандума ("Союз молочных предприятий Украины", "Национальная ассоциация молочников Украины "Укрмолпром"", "Союз птицеводов Украины", "Мукомолы Украины", "Укрхлебпром", "Всеукраинская ассоциация пекарей", "Укролияпром"), "взаимопонимание" между государством и бизнесом существует только в определенных отраслях. Остальные – не в зоне внимания власти. Хотя от высоких цен на газ страдает не только пищевая промышленность, но и другие важнейшие отрасли украинской экономики - химическая, легкая, производство строительных материалов и т.д.

Сплошные убытки

В Украинском союзе промышленников и предпринимателей считают, что минимум 50% производств получат убытки. Уже сейчас инфляция в промышленности побила исторический рекорд и достигла 57%. Ее колоссальный разрыв с потребительской инфляцией в 11% станет одной из причин затяжного кризиса на внутреннем рынке, если государство не будет принимать соответствующие меры.

К примеру, тепличные хозяйства уже не могут оправиться от шока из-за цен на энергоносители, поэтому вынуждены "пропустить" нынешний сезон.

Согласно исследованиям УСПП, в себестоимости продукции, выпускаемой тепличными комбинатами, доля энергоресурсов составляет 50-60%. Из-за роста газовых тарифов цена на овощи и зелень стала критически неконкурентной по сравнению с импортной продукцией, поставляемой из Турции, Беларуси или Нидерландов, где государство компенсирует производителям часть стоимости энергоносителей. Поэтому некоторые из украинских комбинатов уже закрылись, в том числе один из крупнейших в Европе, расположенный под Киевом.

Объективно, цена на продукты также должна подскочить, как минимум, на 40%. Однако повышение цен на тепличные овощи и зелень тоже не выход - потребитель не будет покупать, например, украинскую рукколу по 60 гривен, когда рядом на прилавке итальянская – за 35 гривен.

В УСПП считают, если срочно не вмешаться в ситуацию, то, с большой вероятностью, за зиму Украина может потерять целую тепличную отрасль (ведь "консервация" тепличных конструкций технологически невозможна).

Еще одна отрасль, по которой уже сильно ударили новые газовые цены – кондитерка. Президент ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк отмечает, что на сегодня уже есть компании, которые, в ожидании лучшей цены на газ (по крайней мере, на несколько месяцев), останавливают производство. А вся отрасль в целом уже полгода имеет убыточный экспорт.

"Мы уже не можем поднимать выше цены на экспорт, потому что проигрываем конкуренцию компаниям стран, имеющим более дешевый газ", - подчеркнул Балдынюк и добавил, что повышение цен на кондитерку привело к увеличению импорта сладостей на 25-30% за год.

По мнению президента "Украинской аграрной конфедерации" Леонида Козаченко, выходом из ситуации может стать предоставление производителям помощи в виде дотаций, снижения ставки НДС и целевых субсидий. Но пока этот вопрос остается нерешенным. А в целом украинские аграрии уже столкнулись с подорожанием удобрений и даже с их нехваткой.

"Сложная экономика производства заставляет производителей удобрений перекладывать дополнительные расходы, связанные с ростом цены газа, на потребителей", - отмечает представитель украинской компании-трейдера минудобрений Олег Яшулин.

По его словам, нехватка минудобрений будет прослеживаться и дальше, поскольку сейчас многие европейские заводы в шаге от остановки производства. Что касается Украины, то крупнейший в Европе химический завод – Одесский припортовый – уже остановил работу. Другие имеют лимитированное производство и иногда работают в минус.

"Мы призываем Кабмин подстраховать фермеров в весеннюю посевную. Правительству следует разработать меры по обеспечению аграриев минеральными удобрениями и их устойчивого производства в Украине. Сейчас уже активизируются импортеры из Беларуси, Грузии, Казахстана и т.д. Нельзя зависеть от импорта, есть риск, что весной фермеры могут и вовсе остаться без удобрений, даже по самым высоким ценам. В связи с понижением цен на мировых рынках на продукцию ГМК, проблемы в базовых энергоемких отраслях только усугубятся", - отмечают в УСПП.

Дорогой газ поднял стоимость всех категорий строительных материалов, в первую очередь, наиболее энергозатратных производств. Некоторые виды стройматериалов (среди них - керамическая плитка, стекло, кирпич, гвозди, метизы всех типов, арматура), в условиях дефицита газа и его дороговизны, невозможно изготовить, не снизив качество. А дальше по цепочке - дорогие стройматериалы ударят по застройщикам, они будут вынуждены поднять цены на жилье, что, в свою очередь, отразится на конечном потребителе.

Для украинских производителей текстиля, трикотажа и натуральной кожи непрогнозируемое повышение тарифов на энергоносители приводит к крайне негативным явлениям – значительному увеличению себестоимости продукции, потери конкурентных преимуществ и, как следствие, сокращению производств, закрытию предприятий и массовому высвобождению кадров. По этому поводу в Ассоциации "Укрглегпром" бьют тревогу. Их хотя Ассоциация обращалась в Офис президента, Кабмин, Минэкономики, Минэнергетики, НКРЭКУ и заявляла о необходимости установления тарифов на газ для предприятий легпрома на уровне бюджетных организаций, вопрос так и остается нерешенным.

Список пострадавших от высоких цен на газ сфер украинской экономики можно расширить отраслями тяжелой промышленности.

Ухудшились и общие оценки по занятости: в промышленности, строительстве и сфере услуг ожидается сокращение кадров.

По данным НБУ, предприятия всех секторов экономики прогнозируют дальнейший рост цен на собственную продукцию и услуги на фоне подорожания сырья, материалов и товаров поставщиков. То есть, если цены на газ не снизятся, последствия для отечественного производителя могут стать необратимыми. А рядовой украинец в ближайшие месяцы увидит стремительное повышение стоимости большинства товаров, что сильно ударит по его кошельку.

Реакция газодобытчиков

Вместе с тем, решение Кабмина в ручном режиме укротить цены на газ хотя бы для пищевиков, были встречены в штыки.

Ассоциация газодобывающих компаний Украины заявила, что принятые правительством постановления противоречат законодательству и международным обязательствам нашей страны. Кроме того, такие действия только усугубят энергокризис: "Государственный контроль цены реализации природного газа не только не решает проблемы потребителей, но и приведет к катастрофическим последствиям для энергетического сектора Украины… Нерыночные механизмы и эмоциональные решения не помогут урегулировать энергетический кризис в Украине, наоборот – углубят его еще больше и приведут к еще большей импортозависимости в будущем".

Газодобытчики считают, что остановка инвестиционной деятельности вполне логично приведет к ежегодному падению газодобычи, уменьшению объема налогов в государственный и местный бюджеты, сокращению рабочих мест в секторе и смежных отраслях. Кроме того, государственное вмешательство в рынок газа окажет негативное влияние и на инвестиционную привлекательность Украины на международной арене.

Ассоциация газодобывающих компаний Украины призывает власти пересмотреть решение о введении ручного регулирования цены на добываемый газ. "В случае, если мнение газодобытчиков будет проигнорировано, компании будут вынуждены отстаивать свои законные интересы в установленном законодательством порядке", - говорится в их заявлении.

Теперь "мяч" на стороне Кабмина, которому стоит поторопиться с предложениями по решению газовых проблем.

Нана Черная