Стратегически Украина будет ориентироваться на дальнейшее развитие и увеличение объемов атомной генерации.

Украина будет развивать атомную энергетику учитывая военные риски и угрозы.

Как сообщили Министерства энергетики Украины, об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко во время посещения одной из атомных станций страны.

"Безусловно, мы будем развивать атомную энергетику, строить новые блоки. Но сейчас остро встает вопрос безопасности энергетических объектов. Во время строительства атомных электростанций никто ранее не учитывал возможности военного нападения. Война России против Украины, оккупация и обстрелы Запорожской АЭС показали, что будущее развитие атомной энергетики должно учитывать военные угрозы. И Украина будет разрабатывать решения, которые позволят повысить уровень защиты ядерных объектов от угроз военной агрессии и ракетных обстрелов", - подчеркнул Галущенко.

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Он отметил, что стратегически Украина будет ориентироваться на дальнейшее развитие и увеличение объемов атомной генерации.

Массированный ракетный удар 16 декабря

Россия в девятый раз осуществила массированную ракетную атаку на энергоинфраструктуру Украины. В результате российских ракетных ударов было потеряно более 50% потребления объединенной энергетической системы и объявлена чрезвычайная ситуация в энергосистеме.

РФ наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины с октября. В результате ракетной атаки 23 ноября на Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой атомных станциях из-за обстрелов сработала аварийная защита, из-за чего все энергоблоки АЭС были отключены. Атомные станции постепенно восстанавливают свои мощности. 11 декабря в "Энергоатоме" сообщили, что в ближайшее время планируется запустить после восстановления еще один энергоблок украинской атомной электростанции, поврежденный в результате вражеской ракетной атаки в ноябре.

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