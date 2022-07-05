Международное энергетическое агентство сократило свой прогноз спроса на газ.

В 2022 году потребление газа в Европе немного сократится из-за высоких цен и сокращения поставок ресурсов из России. В то же время прогноз мирового спроса на газ был сокращен более чем наполовину.

Об этом говорится в квартальном отчете о газовых рынках Международного энергетического агентства.

В то же время там убеждены, что рост потребления газа в ближайшие годы замедлится, поскольку потребители переходят на альтернативные варианты.

В частности, к 2025 году ожидается рост всего на 3,4%, что на 140 млрд кубометров больше, чем в 2021 году. Однако этот показатель ниже, чем скачок спроса на 175 млрд кубометров, зафиксированный в 2021 году.

В отчете МЭА объясняется, что война в Украине значительно повлияла на перспективы природного газа.

"Сегодняшние рекордные цены и перебои с поставкой наносят вред репутации природного газа как надежного и доступного источника энергии, вызывая неопределенность относительно его перспектив, особенно в развивающихся странах", - резюмировали в агентстве.

Несколько ранее сообщалось, что на пятом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины США впервые в истории поставили в Европу больше газа, чем Россия.

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