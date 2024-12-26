Отмечается, что решение принято в связи с распоряжением "Укрэнерго".

Экстренные отключения света сегодня, 26 декабря, вводят в двух украинских областях. Период ограничений могут увеличить.

Отмечается, что решение принято в связи с распоряжением "Укрэнерго". Так, экстренные отключения света применят в Полтавской и Кировоградской областях.

"По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 26 декабря в 06:37 получена команда на ведение 2 очередей графиков аварийных отключений", - говорится в сообщении Telegram-канала "Полтаваоблэнерго".

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Отмечается, что в 07:30 получена команда ввести графики аварийных отключений в объеме 20 МВт в Кременчугском районе области.

Кроме того, с 06:48 введен в действие график аварийных отключений в Кировоградской области.

"В случае одновременного введения в действие графика аварийных отключений и графика почасовых отключений время отключения по вашему графику может быть увеличено", - указано в сообщении "Кировоградоблэнерго".

Графики отключения света в Украине - поседние новости

25 декабря в Украине ввели графики отключения электроэнергии. Решение приняли из-за массированного ракетного обстрела, который прямо сейчас осуществляют российские оккупационные войска.

При этом в "Укрэнерго" сообщили, что 26 декабря будут применятся меры ограничения потребления как для бытовых потребителей, так и для бизнеса и предприятий.

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