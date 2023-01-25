Продолжительность отключений света в Киевской области связана с низкими лимитами потребления.

В Киевской области лимит потребления электроэнергии покрывает половину потребностей в энергоресурсе, из которых население и малый бизнес получают только 27%.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК - крупнейшего частного инвестора энергетической отрасли Украины.

Отмечается, что после российской атаки 14 января в регионе сохраняется дефицит электроэнергии. "Укрэнерго" устанавливает операторам систем распределения лимиты потребления для сохранения работы энергосистемы.

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"В Киевской области лимит составляет 50% от потребностей, из которых лишь 27% можно направить населению и малому бизнесу, так как остальное идет на критическую инфраструктуру и промышленность, которая выполняет важные функции", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что за формирование лимитов для каждой области отвечает НЭК "Укрэнерго". Контролирует целесообразность этих расчетов для каждой области Министерство энергетики.

"Задача "ДТЭК Киевские региональные электросети" - соблюдать эти лимиты, чтобы сохранить работу энергосистемы в условиях постоянного дефицита", - отметили в ДТЭК.

Ситуация с отключениями:

24 января 2023 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) оштрафовала "ДТЭК Киевские электросети" и "ДТЭК Одесские электросети" за несоблюдение графиков отключений электроснабжения и ненадлежащее информирование об отключении электроэнергии.

Удары оккупантов по энергосистеме Украины:

С октября 2022 года Россия пытается уничтожить энергетическую систему Украины, оставив украинцев без электричества, отопления, водоснабжения и связи.

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

Россия продолжила массированные обстрелы Украины даже в новогоднюю ночь.

По состоянию на 23 января 2023 года энергосистема Украины пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БпЛА по энергообъектах. Более 10 ГВт основных установленных мощностей недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

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