В компании "Сентравис" призвали снизить норму импорта электроэнергии до 50%, иначе предприятия потеряют конкуренцию.

При условии импорта электроэнергии на уровне 80% себестоимость производства в украинской трубной компании "Сентравис" возрастет, и ей будет трудно соревноваться по цене с конкурентами. Об этом рассказал начальник службы по техническому развитию компании Александр Грипас, и призвал власти снизить планку до 50%.

Он рассказал: согласно расчетам, в летний период доля импортируемой электроэнергии для компании могла бы составить около 40%, а в зимний период – не менее 50%.

"Только в таком случае можно вложиться в экономику производства, и в дальнейшем конкурировать на мировом рынке с азиатскими и европейскими производителями бесшовных нержавеющих труб. Пока же такая инициатива это дополнительное финансовое бремя. И хотя мы понимаем причины этого решения, но поддержать не можем", – подчеркнул он.

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Как известно, Кабмин принял изменения в постановление, которые предусматривают, что любой промышленный объект должен импортировать 80% электроэнергии для своих нужд. "Укрэнерго", со своей стороны, гарантирует промышленности еще 20%.

Бизнес выступил резко против этой инициативы, ведь цена за доставку электроэнергии через границу резко подскочит, и предприятиям будет проще просто остановиться, чем импортировать. Для Украины это означает отток валюты и падение доходов бюджета, который является единственным источником финансирования ВСУ. При этом бизнес не против повышения доли импорта, но не более, чем до 50% – больше импортировать у Украины нет возможности.