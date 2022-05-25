Анналена Бербок раскрыла тактику Путина.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала союзников Украины не поддаваться усталости от войны.

Об этом она заявила после встречи Совета государств Балтийского моря (CBSS).

"Мы достигли момента усталости. Но санкции против России и помощь Украине должны быть сохранены. Растущий скептицизм также связан с тем, что агрессивная война России ведет к повышению цен на энергоносители и продовольствие. Но именно такую тактику использует президент России Владимир Путин. Вот почему так важно продолжать поддерживать Украину", – сказала Бербок.

Дипломат подчеркнула, что Швеция и Финляндия скоро станут членами НАТО несмотря на позицию Турции.

Напомним, 17 мая Россия заявила о выходе из Совета государств Балтийского моря, хотя ее отстранили от участия в деятельности Совета еще в начале марта из-за широкомасштабного вторжения в Украину.

Ранее Бербок заявляла, что "Евросоюз должен быть готовым годами поддерживать санкционное давление на Россию". Также глава МИД высказывала решительную позицию относительно военной помощи Украине.

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