Экспорт электроэнергии из Украины может заменить значительные объемы российского газа, который сейчас импортируется в Европу.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram по итогам встречи с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем в Брюсселе.
"Экспорт электроэнергии из Украины может заменить значительные объемы импорта газа из России. Поднял также вопрос увеличения возможностей объемов экспорта электроэнергии из Украины в ЕС. Сейчас торговая мощность составляет 300 МВт, тогда как потенциал нашего экспорта – до 2000 МВт. Рассчитываем на увеличение объемов экспорта электроэнергии и будем благодарны за поддержку Еврокомиссии", - написал Шмыгаль.
Глава правительства также отметил, что Украина имеет крупнейшие хранилища газа и может стать "газовым сейфом" Европы.
"Учитывая полученный статус кандидата, правительство настроено на ускорение интеграции в энергетический рынок ЕС", - добавил он.
Отмечается, что во время встречи Шмыгаль и Шефчович обсудили усиление санкций против России и интеграцию Украины в энергетический рынок ЕС.
"Среди наших дальнейших приоритетов – введение против России полного энергетического эмбарго. Такие меры уже проработаны экспертной группой Ермака-Макфола и предложены в дорожной карте", - отметил премьер-министр.
Экспорт электроэнергии:
Украинская энергосистема с 16 марта 2022 года работает синхронно с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E.
В конце марта начался экспорт электроэнергии из Украины в Польшу, а в мае - в Молдову.
С 30 июня Украина начала коммерческий экспорт электроэнергии в ЕС. Первым направлением для снабжения стала Румыния. 7 июля начался экспорт электроэнергии в Словакию. Общий объем коммерческого экспорта с конца июня составляет 100 МВт.
28 июля 2022 года операторы систем передачи континентальной Европы (ENTSO-E) разрешили увеличение экспорта украинской электроэнергии в Европу до 250 МВт.
5 сентября 2022 года ЕС одобрил увеличение экспорта электричества из Украины.
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