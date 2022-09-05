Потенциал Украины по поставкам электроэнергии в Европу почти в семь раз больше, чем нынешняя торговая мощность.

Экспорт электроэнергии из Украины может заменить значительные объемы российского газа, который сейчас импортируется в Европу.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram по итогам встречи с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем в Брюсселе.

"Экспорт электроэнергии из Украины может заменить значительные объемы импорта газа из России. Поднял также вопрос увеличения возможностей объемов экспорта электроэнергии из Украины в ЕС. Сейчас торговая мощность составляет 300 МВт, тогда как потенциал нашего экспорта – до 2000 МВт. Рассчитываем на увеличение объемов экспорта электроэнергии и будем благодарны за поддержку Еврокомиссии", - написал Шмыгаль.

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Глава правительства также отметил, что Украина имеет крупнейшие хранилища газа и может стать "газовым сейфом" Европы.

"Учитывая полученный статус кандидата, правительство настроено на ускорение интеграции в энергетический рынок ЕС", - добавил он.

Отмечается, что во время встречи Шмыгаль и Шефчович обсудили усиление санкций против России и интеграцию Украины в энергетический рынок ЕС.

"Среди наших дальнейших приоритетов – введение против России полного энергетического эмбарго. Такие меры уже проработаны экспертной группой Ермака-Макфола и предложены в дорожной карте", - отметил премьер-министр.

Экспорт электроэнергии:

Украинская энергосистема с 16 марта 2022 года работает синхронно с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E.

В конце марта начался экспорт электроэнергии из Украины в Польшу, а в мае - в Молдову.

С 30 июня Украина начала коммерческий экспорт электроэнергии в ЕС. Первым направлением для снабжения стала Румыния. 7 июля начался экспорт электроэнергии в Словакию. Общий объем коммерческого экспорта с конца июня составляет 100 МВт.

28 июля 2022 года операторы систем передачи континентальной Европы (ENTSO-E) разрешили увеличение экспорта украинской электроэнергии в Европу до 250 МВт.

5 сентября 2022 года ЕС одобрил увеличение экспорта электричества из Украины.

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