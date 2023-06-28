Дефицит мощности в энергосистеме возник из-за аварийного отключения одного из атомных блоков.

Вечером 27 июня Украина вынужденно брала аварийную помощь из Европы в поставке электроэнергии из-за внезапного отключения атомного блока, сообщает НЭК "Укрэнерго".

"Вчера, 27 июня, с 19:00 до 23:00 из-за недостаточности общей мощности украинских электростанций для покрытия вечернего потребления энергосистема Украины принимала аварийную помощь от энергосистемы Румынии и Польши по 150 МВт каждый час общим объемом 1200 МВт-ч", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дефицит мощности в энергосистеме возник из-за аварийного отключения одного из атомных блоков.

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"Сегодня утром энергоблок уже в работе и постепенно увеличивает нагрузку", - сообщила пресс-служба.

В компании напомнили что аварийная помощь не является коммерческим импортом. Это ситуативная мера экстренного реагирования для балансировки энергосистемы. Украина может использовать аварийную помощь от соседних стран благодаря синхронной работе энергосистемы Украины с европейской энергосистемой ENTSO-E.

При этом, сейчас производства электроэнергии достаточно для нужд потребителей, но ситуация в энергосистеме остается непростой. Продолжается ремонтная кампания на тепловых электростанциях и некоторых атомных энергоблоках. Таким образом, электростанции имеют ограниченные возможности для компенсации непредсказуемого исключения некоторых энергоблоков с работы, особенно в вечерние часы, когда потребление увеличивается.

Ситуация в украинской энергосистеме

Как сообщал УНИАН, в течение мая-июня Украина несколько раз брала аварийную помощь из электросетей стран Европы из-за непредсказуемого дефицита. Кроме того, из-за дефицита Украина увеличила импорт электричества и почти прекратила его экспорт.

Украинцев призвали летом жестко экономить энергоресурсы, особенно это касается вечерних часов пик с 19 до 22 часов.

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