США внимательно следят за ситуацией вокруг Запорожской АЭС.

В Соединенных Штатах Америки оценили вероятность подрыва российскими оккупантами Запорожской АЭС. Несмотря на размещение на территории оккупированной станции взрывчатки, на данном этапе угрозу теракта в Штатах не считают "неизбежной".

Как сообщает "Укринформ", такое заявление сделал на брифинге в Вашингтоне представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. "Я не буду вдаваться в конкретные разведданные – я бы сказал, что мы очень внимательно следим за этим, видим эти сообщения", – заявил он.

В то же время Кирби отметил, что американская сторона имеет возможность отслеживать уровень радиации вокруг атомной электростанции.

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"Мы не видели никаких признаков того, что эта угроза неизбежна, но мы следим очень, очень внимательно", – резюмировал представитель Белого дома.

Угроза подрыва ЗАЭС

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской АЭС. План этого преступления уже полностью готов и утвержден. По его словам, захватчики разместили взрывчатку возле 4 из 6 энергоблоков временно оккупированной станции.

Ранее о том, что РФ готовится к теракту на Запорожской АЭС предупреждал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что враг использует станцию как элемент в своей агрессии и прикрывает объектом обстрелы соседних городов.

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