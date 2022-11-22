Вследствие массированных атак врага, питание области осуществляется по резервным временным схемам электросетей.

Треть Хмельницкого останется без света. Так, сегодня состоится аварийный вывод в ремонт линии 110 кВ, в результате этого будет обесточена часть города.

Как сообщил в Telegram председатель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий, аварийный вывод в ремонт начнется сегодня в 17:00. Вследствие этого будет обесточена треть города Хмельницкого (микрорайоны Гречаны, Озерная, Заречье), Красиловская и Староконстантиновская громады.

Гамалий отметил, что, в результате массированных атак оккупантов, питание области осуществляется по резервным временным схемам электросетей.

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"Они не в состоянии обеспечить распределение электрической энергии в нужном объеме, но дают хоть какую-то возможность запитать потребителей. Поэтому в случае снижения уровня напряжения в доме, нужно помнить: ситуация действительно сложная, еще не преодолены последствия атак на критическую инфраструктуру и в это время есть вообще обесточенные дома, улицы и населенные пункты", - написал он.

Последствия ракетных атак на Хмельнитчине

Как сообщал УНИАН, 15 ноября Россия осуществила массированную ракетную атаку по Украине. Рашисты снова били по мирным городам и пытались разрушить объекты инфраструктуры.

В Хмельницкой общине было зафиксировано два "прилета" вражеских ракет. В части города Хмельницкого отсутствовало электроснабжение. Также сообщалось, что в результате атаки РФ Хмельницкая атомная электростанция полностью потеряла доступ к электросети на более чем девять часов.

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