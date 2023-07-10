В начале августа горючее в Украине будет продаваться уже по новым акцизам.

Из-за возврата довоенных налогов цены на топливо продолжат рост в июле и стабилизируются в начале августа.

Как сказал директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн на брифинга, налоговая нагрузка с 1 июля выросла на бензин на 11 гривен за литр, на дизельное топливо - на 8 гривен, на газ - на 3 гривны.

При этом он отметил, что сети АЗС будут вынуждены "прикрутить" свои наценки, ведь не заинтересованы в существенном росте стоимости горючего, потому что это отпугивает покупателей.

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"Оптовый рынок начал расти еще в конце июня. По бензину цены выросли на 7,74 грн за литр по дизтопливу почти на 7 грн. то есть в этом рынке уже есть новые налоги и можно их проектировать на будущие розничные цены", - сказал он.

По подсчетам эксперта, за первую неделю действия новых налогов бензин А-95 в рознице уже подорожал на 3,01 гривен в среднем до 47,90 гривен, дизтопливо подорожало на 3,45 гривен до 46,86 гривен и сжиженный газ подорожал на 1,47 до 23,39 гривен за литр.

Куюн считает, что в начале августа горючее в Украине будет продаваться уже по новым акцизам и цены стабилизируются.

Он также считает, что есть большие риски того, что значительная часть налогов, которую закладывают в стоимость горючего не попадет в госбюджет из-за того, что вернутся схемы по "оптимизации налогообложения", которые действовали ранее.

Цены на топливо в Украине сейчас

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, цены на топливо в Украине после возвращения довоенного налогообложения в июле увеличатся в среднем на 5 грн за литр. Сети АЗС начнут платить в бюджет большие налогов, а значит украинская армия получит финансовую поддержку.

Однако, по данным УНИАН, некоторые сети АЗС уже в начале месяца повысили стоимость горючего на 3-5 грн за литр.

С 1 июля 2023 года в Украине вернули налог на добавленную стоимость (НДС) на топливо объемом 20%, который с марта 2022 года уплачивался на уровне 7%. Кроме этого, начали действовать довоенные ставки акцизов, в частности на бензин - 213,5 евро/1000 литров, на ДТ - 139,5 евро/1000 литров, на автогаз - 52 евро/1000 литров.

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