Сейчас в Украине уже развернуто около 12 тысяч пунктов несокрушимости.

Энергосистема Украины в эти дни проходит очередной тест на прочность, однако 8 месяцев ремонтной кампании дали свои результаты - плановые отключения света отсутствуют, несмотря на массированную атаку дронов и стихийное бедствие.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства 28 ноября. По его словам, пока что генерация украинских систем покрывает потребности населения.

"По данным Минэнергетики, генерация покрывает потребности, можем привлекать помощь от ЕС, ситуация остается контролируемой. И все же мы готовимся ко всем сценариям развития событий. В плановом порядке разворачиваем пункты несокрушимости. Сейчас их около 12 тыс., еще 1,5 тыс. будут открыты в случае необходимости", - сказал он.

По словам чиновника, восстановление энергетики продолжается. В частности, наполняется Фонд энергетической поддержки Украины, который вместе с анонсированными взносами уже составляет ориентировочно 300 млн евро.

Также Шмыгаль отметил, что в этом году поступило почти 500 грузов на 6 тысяч тонн гуманитарной помощи для энергетического сектора - генераторы, трансформаторы, выключатели, спецтехника, а солидарность с Украиной продемонстрировали 34 государства.

"Мы также нуждаемся в проведении энергоэффективных мероприятий и обновлении наших объектов критической инфраструктуры. Сегодня утверждаем концепцию программы модернизации государственных и коммунальных предприятий-производителей тепловой энергии", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что к 2030 году будет отремонтировано 3 тыс. км теплосети, установлено 35 тыс. индивидуальных тепловых пунктов, а потери теплоэнергии снизятся до 11%.

Какая сейчас ситуация с энергетикой в Украине

Вчера, 27 ноября, из-за шквального ветра, снега и метели пострадали 16 областей Украины, непогода оставила без света 2019 населенных пунктов. Самая сложная ситуация наблюдалась в Одесской, Николаевской и Киевской областях.

В ночь на 25 ноября российские оккупанты устроили очередную атаку дронов на Украину, выпустив рекордное количество ударных БПЛА - около 75" Шахедов", из которых 71 сбили. Тогда же вокруг Киева были повреждены магистральные линии электропередачи, из-за чего, по словам председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, существовали риски внедрения ограничений электроснабжения. Однако энергетикам удалось пройти день без каких-либо графиков отключений.

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