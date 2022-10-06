Решение будет действовать до 5 июня 2023 года.

Европейский союз ослабил ограничений в отношении "Сахалина-2". Нефтепровод вывели из-под санкций до 5 июня 2023 ради Японии.

Об этом говорится в официальном журнале Евросоюза.

"Объем исключения: морская перевозка в Японию сырой нефти, полученной в рамках находящегося в России проекта "Сахалин-2", техническая помощь, посреднические услуги, финансирование или финансовая поддержка, связанные с такой транспортировкой. Начало действия - 5 декабря 2022 г. года, окончание - 5 июня 2023 года", - указано в документе.

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Трубопровод "Сахалин-2" – что известно

"Сахалин-2" - нефтегазовый проект, который реализуется на острове Сахалин по соглашению о разделе продукции - около 60% газа предназначено для Японии.

В конце февраля текущего года компания "Shell", которой принадлежит 27,5% долей в проекте, объявила о выходе из проекта и отозвала свой персонал. В то же время сообщалось, что японские Mitsui, которой принадлежит 12,5% проекта, и Mitsubishi - 10% - не планируют уходить из проекта.

5 октября компания Mitsui OSK Lines сообщила о подписании долгосрочного рамочного контракта с новым российским оператором проекта по производству газа "Сахалин-2".

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