Украина не спешит вводить санкции против "теневого флота", говорит эксперт.

Представители компании Coral, которую считают одной из ключевых в деятельности российского теневого флота, были замечены в Вашингтоне. Они пытаются организовать встречу с новой администрацией президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на основателя Украинского института будущего Анатолия Амелина.

"Речь идет якобы об Ахмеде Керимове, финансовом директоре Coral. Он, как говорят, сегодня 23 января 2025 года, прибыл в Вашингтон, чтобы лоббировать продолжение несанкционированного (!) использования 2Rivers/Coral и финансирование войны в Украине", - сообщил Амелин.

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В этой ситуации, по его информации, весомую роль может играть лоббистская компания Qorvis. Однако официального подтверждения ее участия в переговорах пока нет.

"О чем могут договориться с новой администрацией? И смогут ли? Почему Украина до сих пор игнорирует крупнейшего трейдера Роснефти?" - добавляет эксперт.

Напомним, в декабре 2024 года правительство Великобритании ввело пакет санкций против компаний и 20 судов теневого флота РФ, перевозящих российскую нефть. В частности, под санкции попали компании 2Rivers DMCC и 2Rivers PTE LTD, которые оперируют теневым флотом РФ.

В США и Украине против них не применены санкции.

Ранее отмечалось, что одной из крупнейших транспортных компаний, помогающих РФ в экспорте нефти, является Coral Еnergy. Часть из компаний зарегистрированы в Турции, часть - в Индии. Появление этих компаний связано со сложностью регулирования нефтяного рынка.

Ранее Анатолий Амелин отмечал, что Украина не спешит вводить санкции против "теневого флота" и несмотря на заявления официальных представителей власти, до сих пор остается в стороне от этого процесса.

"Как вы считаете, украинские чиновники тоже в доле? Пока мы воюем, теряем каждый день своих лучших людей Украина (как государство) игнорирует факт существования теневого флота, ни санкций, ни уголовных дел за финансирование терроризма не запускает. В отличие от британцев", - подчеркнул Амелин.

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