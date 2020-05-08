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Предложение Буславец майнить криптовалюту на АЭС назвали "откровенным издевательством"

14:06, 08 мая 2020
Энергетика
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И.о. министра энергетики предложила украинским АЭС майнить криптовалюту / фото УНИАН

Временная глава Минэкоэнерго Ольга Буславец предложила пустить переизбыток энергии АЭС на майнинг криптовалют. Сложно представить, как это они будут делать, но для беднеющих из-за кризиса украинских потребителей это звучит откровенным издевательством.

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Об этом пишет журналист Анна Бредихина в своей статье "Как украинцы заплатят за созданный чиновниками кризис в энергетике", опубликованной на УНИАН.

"Ольга Буславец скандальным образом предложила проблему избытка электрической энергии, вызванную сокращением потребления из-за экономического кризиса и ростом "зеленой" генерации, решить путем отключения трех атомных энергоблоков и снижением мощности еще на пяти блоках государственного предприятия "Энергоатом", которое вырабатывают самую дешевую электроэнергию в стране", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для АЭС, которые исторически давали стране больше половины электрической энергии, такое решение означает потерю миллиардов гривен доходов и возможное банкротство. А для потребителей - неизбежный рост тарифов на электричество.

"Но, если где-то убыло, то в другом месте прибыло. Отключение атомных блоков дает возможность другим видам генерации при профиците электроэнергии не урезать выработку и сохранить свои доходы", - подчеркивает автор статьи.

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Самое интересное, что другие производители – это угольные теплоэлектростанции, две трети которых входят в частный энергохолдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова. А также возобновляемая энергетика, где самая крупная доля рынка - более 20 процентов - принадлежит тому же холдингу ДТЭК.

Эксперты отмечают, что Буславец принадлежит к одной из энергетических олигархических групп / фото УНИАН

Совпадений и случайностей здесь быть не может. Буславец была назначена на должность замминистра Минэкоэнерго с возложением обязанностей главы ведомства в середине апреля. Кандидатуру одобрил премьер-министр Денис Шмыгаль, который ранее работал топ-менеджером в компании "ДТЭК-Западэнерго".

Глава профильного энергетического комитета парламента Андрей Герус заявил, что с легкой руки Буславец во время пребывания в должности руководителя директората энергетических рынков Министерства энергетики в свое время была принята скандальная формула "Роттердам+". Все прекрасно помнят, кто получил от этого сверхприбыли.

Как сообщал УНИАН, госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", которое является оператором всех атомных электростанций Украины, в конце апреля вынужденно вывело в резерв энергоблок №3 Ривненской АЭС в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой энергии и электроэнергии на тепловых электростанциях, большинство из которых принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.

Обновленный баланс энергосистемы, утвержденный Минэкоэнерго, предусматривает вывод в вынужденный простой трех атомных энергоблоков "Энергоатома".

При этом тепловая энергия дороже атомной, что сказывается на тарифах на электроэнергию.

6 мая и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявила, что сокращение производства электроэнергии на АЭС является временной вынужденной мерой, связанной с низким спросом на базовую генерацию, требованием обеспечения операционной безопасности Объединенной энергосистемы Украины и нормами действующего законодательства в сфере возобновляемой энергетики.

По ее словам, в Объединенной энергосистеме страны возник существенный профицит базовых генерирующих мощностей атомных электростанций и, наоборот, дефицит высокоманевренной генерации гидроэлектростанций. При этом генерация работает в убыток и имеет многомиллиардные долги.

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