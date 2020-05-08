Предложение Буславец майнить криптовалюту на АЭС назвали "откровенным издевательством"

Сложно представить, как это будут делать сами атомщики, но для беднеющих из-за кризиса украинских потребителей это звучит откровенным издевательством.

Временная глава Минэкоэнерго Ольга Буславец предложила пустить переизбыток энергии АЭС на майнинг криптовалют. Сложно представить, как это они будут делать, но для беднеющих из-за кризиса украинских потребителей это звучит откровенным издевательством.

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Об этом пишет журналист Анна Бредихина в своей статье "Как украинцы заплатят за созданный чиновниками кризис в энергетике", опубликованной на УНИАН.

"Ольга Буславец скандальным образом предложила проблему избытка электрической энергии, вызванную сокращением потребления из-за экономического кризиса и ростом "зеленой" генерации, решить путем отключения трех атомных энергоблоков и снижением мощности еще на пяти блоках государственного предприятия "Энергоатом", которое вырабатывают самую дешевую электроэнергию в стране", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для АЭС, которые исторически давали стране больше половины электрической энергии, такое решение означает потерю миллиардов гривен доходов и возможное банкротство. А для потребителей - неизбежный рост тарифов на электричество.

"Но, если где-то убыло, то в другом месте прибыло. Отключение атомных блоков дает возможность другим видам генерации при профиците электроэнергии не урезать выработку и сохранить свои доходы", - подчеркивает автор статьи.

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Самое интересное, что другие производители – это угольные теплоэлектростанции, две трети которых входят в частный энергохолдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова. А также возобновляемая энергетика, где самая крупная доля рынка - более 20 процентов - принадлежит тому же холдингу ДТЭК.

Совпадений и случайностей здесь быть не может. Буславец была назначена на должность замминистра Минэкоэнерго с возложением обязанностей главы ведомства в середине апреля. Кандидатуру одобрил премьер-министр Денис Шмыгаль, который ранее работал топ-менеджером в компании "ДТЭК-Западэнерго".

Глава профильного энергетического комитета парламента Андрей Герус заявил, что с легкой руки Буславец во время пребывания в должности руководителя директората энергетических рынков Министерства энергетики в свое время была принята скандальная формула "Роттердам+". Все прекрасно помнят, кто получил от этого сверхприбыли.

Как сообщал УНИАН, госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", которое является оператором всех атомных электростанций Украины, в конце апреля вынужденно вывело в резерв энергоблок №3 Ривненской АЭС в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой энергии и электроэнергии на тепловых электростанциях, большинство из которых принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.

Обновленный баланс энергосистемы, утвержденный Минэкоэнерго, предусматривает вывод в вынужденный простой трех атомных энергоблоков "Энергоатома".

При этом тепловая энергия дороже атомной, что сказывается на тарифах на электроэнергию.

6 мая и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявила, что сокращение производства электроэнергии на АЭС является временной вынужденной мерой, связанной с низким спросом на базовую генерацию, требованием обеспечения операционной безопасности Объединенной энергосистемы Украины и нормами действующего законодательства в сфере возобновляемой энергетики.

По ее словам, в Объединенной энергосистеме страны возник существенный профицит базовых генерирующих мощностей атомных электростанций и, наоборот, дефицит высокоманевренной генерации гидроэлектростанций. При этом генерация работает в убыток и имеет многомиллиардные долги.