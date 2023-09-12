По словам Леушкина, преимуществом румынских портов является то, что они находится недалеко от границ Украины.

Энергетический эксперт Дмитрий Льоушкин считает, что Польша и другие европейские страны не будут открывать свои рынки для украинского зерна, поэтому его нужно переделать в середине страны.

"Легче всего с подсолнухом. Масла рынок большой, оно легко идет на биодизель. Мука также едет в тентах все активнее, хотя здесь еще работать и работать. Сложнее с кукурузой, но есть конструктивный диалог с Румынией по расширению транспортировки до порта Галац и Констанцы. Пока есть у нас Дунай, на него надежды", - написал он в Facebook.

По его словам, преимуществом этих румынских портов является то, что они находится недалеко от границ Украины и украинские водители зерновозов не смогут проникать в глубь страны, чтобы демпингом разрушать рынок соседней страны. Ведь именно эта схема украинских трейдеров возмутила европейские страны.

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"Мы сами виноваты. Большой соблазн был заработать денег в том году и продать зерно не доезжая до порта. То есть по документам в порт, а продали по дороге в. Поломали рынок соседям. Конечно они не в восторге от этого", - пояснил Леушкин.

Блокада украинского зерна - детали

15 сентября Еврокомиссия должен отменить действие своего моратория на импорт украинской кукурузы, пшеницы, семян рапса и подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

Однако, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, что независимо от решения Брюсселя по украинскому агроимпорту Польша не позволит "затопить себя украинским зерном".

Весной 2023 года ряд европейских стран, среди которых была Польша, в одностороннем порядке запретили ввоз украинского зерна на свою территорию.

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